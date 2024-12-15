Arda Güler, Real Madrid'de tarihe geçti! 2 asist ve dikkat çeken performans...

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La Liga'nın 17. haftasında oynanan Madrid derbisinde Real Madrid deplasmanda Rayo Vallecano ile 3-3 berabere kaldı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Rayo Vallecano 4. dakikada Unai Lopez, 36. dakikada Khalid Abdul Mumin ile 2-0 öne geçti.

Real Madrid, Federico Valverde (Dk. 39) ve Jude Bellingham (Dk. 45) ile 6 dakikada rakibine iki golle karşılık verdi ve ilk yarı 2-2'lik skorla sona erdi.

İkinci yarıda Rodrygo ile 56. dakikada bu kez Real Madrid öne geçen taraf olsa da 64. dakikada Rayo Vallecano'dan İsi Palazon'un golü karşılaşmanın skorunu belirledi.

ARDA 11'DE BAŞLADI, 2 ASİST YAPTI

Real Madrid'de ilk 11'de sahaya çıkan milli futbolcu Arda Güler 79. dakikada yerini Dani Ceballos'a bıraktı.

Bu arada, eflatun beyazlılarda teknik direktör Carlo Ancelotti'nin yedek başlattığı Vinicius, 63. dakikada Brahim Diaz'ın yerine oyuna girerken, hakeme itirazdan sarı kart gören Brezilyalı yıldız oyuncu gelecek hafta Sevilla'ya karşı oynanacak maçta kart cezalısı durumuna düştü.

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Ligde halen bir maçı eksik olan Real Madrid, derbideki puan kaybıyla 37 puanla ikinci sırada kaldı.

Rayo Vallecano ise 20 puanla 13'üncü sırada yer alıyor.

ARDA GÜLER TARİHE GEÇTİ

Takımının ilk ve 3. gollerinde asistleri yapan Arda Güler, 21. yüzyılda Real Madrid formasıyla bir La Liga maçında iki asist yapan en genç futbolcu oldu.

Bu sezon ligde 13 maçta süre alan Arda Güler'in 1 golü ve 3 asisti bulunuyor.

MAÇ SONU PAYLAŞIM

Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Arda Güler, "Bize güvenin, birlikte savaştığımızda harika şeyler olur. Hala Madrid!" ifadelerini kullandı.