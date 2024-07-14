Arda Güler, Real Madrid'de kalacak mı? İspanyollar yeni kararı duyurdu: Milan'ın teklifi...

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Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler'in geleceği konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

EURO 2024'te çeyrek final başarısı gösteren A Milli Takım'da yıldızlaşan Arda Güler, turnuvada birçok rekora imza attı.

Arda, son 16 turundaki Avusturya maçında ikinci golde yaptığı asistle dünya futbolunun devlerini yakaladı. Genç yıldızımız İngiliz futbolcu Wayne Rooney ve Portekiz’in efsane ismi Cristiano Ronaldo’nun ardından Avrupa Şampiyonaları tarihinde hem gol hem de asist yapan 20 yaş altındaki ilk futbolcu oldu.

Arda, Gürcistan maçında, Ronaldo’ya ait olan rekoru kırmış, Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu olmuştu.

MARCA EN İYİ 11'E YAZDI

Geçtiğimiz günlerde İspanyol Marca gazetesi, EURO 2024'te sürpriz performans sergileyen futbolculardan bir ilk 11 yaptı. Marca'nın 'Kimze onlardan bunu beklemiyordu ama harika bir turnuva geçirdiler' notuyla paylaştığı kadroda A Milli Takımımımız'dan Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz yer aldı.

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Marca'nın EURO 2024 sürpriz ilk 11'i şu şekildeydi:

Kaleci: Verbruggen (Hollanda)

Savunma: Ferdi Kadıoğlu (Türkiye), Hancko (Slovakya), Bijol (Slovenya), Ratiu (Romanya)

Orta saha: Aebischer (İsviçre), Reijnders (Hollanda), Arda Güler (Türkiye)

Forvet: Ndoye (İsviçre), Barış Alper Yılmaz (Türkiye), Mikautadze (Gürcistan)

MILAN TEKLİF YAPTI

Geçtiğimiz sezon Real Madrid'de yeterli forma şansı bulamayan Arda Güler'in EURO 2024'te gösterdiği performans sonrası spekülasyonlar arttı.

Daha önce Brahim Diaz'ı kiralayan Milan'ın Arda Güler için de aynı formüle başvurduğu ileri sürüldü.

İspanyol basınından Defensa Central'de yer alan habere göre ise Real Madrid, milli oyuncuyu kadroda tutmak istediği için Milan'ın teklifini reddetti.

REAL MADRID'İN YANITI: KROOS SONRASI...

Haberde; "Milan'a 'Teşekkürler ama hayır' yanıtı verildi. Arda Güler için Real Madrid'in kararı çok net. Arda'nın gitmesine izin vermek istemiyorlar. Ne kiralık ne de transfer olarak. Toni Kroos'un ayrılması orta sahada Türk oyuncunun adını taşıyan bir boşluk yarattı. Carlo Ancelotti, orta sahada rotasyon seçenekleri azaldığı için onu dikkate alacaktır." ifadeleri yer aldı.

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