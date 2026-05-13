×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Arda Güler, Real Madrid'de ayın oyuncusu seçildi

Güncelleme Tarihi:

#Arda Güler#Real Madrid#Sporanasayfa
Arda Güler, Real Madridde ayın oyuncusu seçildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2026 17:40

Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'de nisan ayının oyuncusu oldu.

Haberin Devamı

Milli futbolcu Arda Güler, İspanyol ekibi Real Madrid'de nisan ayının oyuncusu seçildi.

Arda Güler, Real Madridde ayın oyuncusu seçildi

Kulüpten yapılan açıklamada, "Orta saha oyuncusu, geçtiğimiz ay Real Madrid formasıyla oynadığı 5 maçtaki mükemmel performansı, özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern'e karşı attığı 2 gol nedeniyle bu ödüle layık görüldü." ifadeleri kullanıldı.

Gözden KaçmasınFerdi Kadıoğlundan Fenerbahçe açıklaması Belki bir gün geri dönerimFerdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe açıklaması! 'Belki bir gün geri dönerim'Haberi görüntüle

21 yaşındaki futbolcu, Real Madrid formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 50 maçta oynadı ve 6 gol kaydetti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Arda Güler#Real Madrid#Sporanasayfa

BAKMADAN GEÇME!