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Arda Güler, Real Madrid ile anlaştı! Dev zam

Güncelleme Tarihi:

#Arda Güler#Real Madrid#Sözleşme
Arda Güler, Real Madrid ile anlaştı Dev zam
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2026 14:54

Real Madrid'in milli yıldızı Arda Güler, İspanyol yönetimi ile el sıkıştı.

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Uluslar Ligi'nde oynanan Belçika deplasmanında mücadelenin son anlarında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen ve İtalya maçı öncesinde izin aralak kamptan ayrılan Arda Güler'in geleceğiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Arda Güler, Real Madrid ile anlaştı Dev zam

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olduktan sonra geçtiğimiz sezon ve bu sezon gösterdiği başarılı futbolla alkışları toplayan Arda Güler, Avrupa devi ile sözleşmesini uzatma kararı aldı.

Arda Güler, Real Madrid ile anlaştı Dev zam

ANLAŞMA YÜZDE YÜZ TAMAMLANDI

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İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Real Madrid, Arda Güler'in sözleşmeni uzatma konusunda milli futbolcu ile anlaşmaya vardı.

Arda Güler, Real Madrid ile anlaştı Dev zam

YILLIK ÜCRETİNDE ARTIŞ

Sözleşme görüşmelerinin başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından Real Madrid'in Arda Güler'in sözleşmesinin uzatıldığını resmi olarak açıklaması bekleniyor. Arda, Real Madrid'de yıllık 6.25 milyon Euro brüt ücret alıyordu. Milli yıldızın yeni sözleşmeye imza atmasının ardından yıllık ücrette belirgin bir artış olması bekleniyor.

Bu sezon Real Madrid'le 7 resmi maça çıkan Arda, 1 gol atarken 3 de asist yaptı.

 

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#Arda Güler#Real Madrid#Sözleşme

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