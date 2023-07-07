Son Dakika: Arda Güler sağlık kontrolünden geçti ve Real Madrid'e imzayı attı!

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Real Madrid'de Fenerbahçe'den kadroya katılan Arda Güler heyecanı yaşanıyor.

Geçtiğimiz gün transferi resmen açıklanan ve Madrid'e giden milli oyuncu, sağlık kontrolünden geçirildi.

Madrid ekibinden yapılan duyuruda, Arda Güler’in kontrollerinin başarıyla sonuçlandığı bildirildi.

6 YILLIK İMZAYI ATTI

Arda Güler, kontrollerin ardından Real Madrid ile 6 yıllık sözleşmeye imza attı.

İMZA TÖRENİ BEKLENİYOR

18 yaşındaki futbolcu için TSİ 13.00 sularında Madrid'in Valdebebas bölgesindeki Real Madrid Sportif Şehri adlı tesislerde imza töreni düzenlenecek.

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TRANSFER SÜRECİNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Real Madrid ve Barcelona'nın yanısıra Manchester City, Paris Saint Germain, Borussia Dortmund, Ajax, Milan, Arsenal ve Sevilla gibi birçok Avrupa devi Arda Güler ile net temaslar kurdu.

Fenerbahçe'nin en az 1 yıl daha takımda kalması için görüşmeler gerçekleştirdiği 18 yaşındaki yıldız kararını gitmekten yana kullandı. Florentino Perez, Carlo Ancelotti ve Luka Modric ile yaptığı telefon görüşmelerinde B takıma gönderilmeyeceğinin garantisini alan Arda Güler, Real Madrid'in teklifini kabul etti.

ALİ KOÇ AÇIKLAMIŞTI

Arda Güler'in kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini kaydeden Başkan Ali Koç, "Arda Güler konusuna uzun cevap vermeyeceğim. Öncelikle milyonlarca Fenerbahçe taraftarı Arda'yı bağrına basmıştır. Deplasmanda dahi nasıl sevildiğini hepimiz biliyoruz. Bu sürecin nasıl geliştiğini anlatmalıyız. Şu an süreç sonuçlanmadı. 1-2 gün de olabilir. Ben de detaylı şekilde tüm gelişmeleri anlatma borcum olduğunu düşünüyorum. Arda Fenerbahçe'de kalmayacak. Fenerbahçe'de kalmak istemiyor." sözleriyle oyuncunun ayrılacağını duyurmuştu.

MODRIC VE KROOS İLE GÖRÜŞTÜ

Arda Güler'in tercihini Real Madrid'den yana kullanmasının bir diğer önemli sebebinin ise Real Madrid forması giyen dünyaca ünlü yıldızlar Toni Kroos ve Luka Modrid ile gerçekleştirdiği öne sürülen telefon görüşmelerinin olduğu iddia edilmişti.

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