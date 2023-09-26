Arda Güler Real Madrid formasıyla ilk kez! Ancelotti müjdeyi duyurdu...

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Milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.



Fenerbahçe'den 20+10 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer olan Arda, yaşadığı sakatlık sonrası sahalara erkenden dönüş yapma hazırlığında...



ABD kampında yaşadığı sakatlığın ardından ameliyat olan ve yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalan 18 yaşındaki futbolcu, oynamaya hazır hale geldi.

Tedavi sürecini iyi geçiren Arda Güler, son idmanda da yine takım arkadaşlarını ve teknik heyeti büyüledi. Vinicius Junior'la birlikte sakatlık sürecini atlayan Arda ile ilgili sıcak gelişmeyi Radyo Marca duyurdu.



Marca'nın haberine göre; teknik direktör Carlo Ancelotti, yarın La Liga'da oynanacak Las Palmas maçında Arda Güler'i ilk kez sahaya sürecek.



ANCELOTTİ MÜJDEYİ VERDİ: ARDA YARIN FORMA GİYEBİLİR

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Öte yandan bugün öğle saatlerinde bir açıklama yapan Carlo Ancelotti, "Arda Güler, hazır durumda. Tamamen iyileşti ve yarın Las Palmas maçında forma giyebilir." sözleriyle müjdeyi verdi.

Ancelotti futbolcusu hakkında şöyle konuştu:



"Arda Güler forma giyebilir pozisyonda. Ritim eksikliği var ve bizim oyun tarzımıza alışması gerekiyor, bu normal. O, çok büyük bir yetenek."

Bu gelişme Real Madrid taraftarlarında da heyecan yarattı. Arda Güler forma şansı bulması durumunda İspanyol deviyle ilk resmi karşılaşmasına çıkacak.

İşte Real Madrid fan sayfasının son Arda Güler paylaşımı:

TRANSFER SÜRECİNDE NELER YAŞANDI?



Real Madrid ve Barcelona'nın yanısıra Manchester City, Paris Saint Germain, Borussia Dortmund, Ajax, Milan, Arsenal ve Sevilla gibi birçok Avrupa devi Arda Güler ile net temaslar kurdu.

Fenerbahçe'nin en az 1 yıl daha takımda kalması için görüşmeler gerçekleştirdiği 18 yaşındaki yıldız kararını gitmekten yana kullandı. Florentino Perez, Carlo Ancelotti ve Luka Modric ile yaptığı telefon görüşmelerinde B takıma gönderilmeyeceğinin garantisini alan Arda Güler, Real Madrid'in teklifini kabul etti.

ALİ KOÇ: 'ARDA GÜLER KALMAK İSTEMİYOR' DEMİŞTİ

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Arda Güler'in kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini kaydeden Başkan Ali Koç, "Arda Güler konusuna uzun cevap vermeyeceğim. Öncelikle milyonlarca Fenerbahçe taraftarı Arda'yı bağrına basmıştır. Deplasmanda dahi nasıl sevildiğini hepimiz biliyoruz. Bu sürecin nasıl geliştiğini anlatmalıyız. Şu an süreç sonuçlanmadı. 1-2 gün de olabilir. Ben de detaylı şekilde tüm gelişmeleri anlatma borcum olduğunu düşünüyorum. Arda Fenerbahçe'de kalmayacak. Fenerbahçe'de kalmak istemiyor." sözleriyle oyuncunun ayrılacağını duyurmuştu.



LUKA MODRIC VE TONI KROOS İLE GÖRÜŞMESİ ETKİLİ OLDU

Arda Güler'in tercihini Real Madrid'den yana kullanmasının bir diğer önemli sebebinin ise Real Madrid forması giyen dünyaca ünlü yıldızlar Toni Kroos ve Luka Modrid ile gerçekleştirdiği öne sürülen telefon görüşmelerinin olduğu iddia edilmişti.

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Arda Güler'in kararını Barcelona’dan Real Madrid’e çeviren en önemli etken Luka Modric ve Toni Kroos ile yaptığı görüşmeler oldu. Luka Modric’in yaptığı iddia edilen söz konusu telefon görüşmesinde Arda Güler'e, “Gelecek sezon yokum, formamı sana devretmek istiyorum” dediği belirtildi.

35 MAÇTA 6 GOL 7 ASİST

18 yaşındaki Arda Güler geride kalan sezonda Fenerbahçe formasını 35 resmi maçta giydi. Genç on numara bu müsabakalarda 6 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Arda Güler aynı zamanda 7 asist üretti. A Milli Futbol Takımı'nda 4 maça çıkan Arda Güler, 1 gol sevinci yaşadı.