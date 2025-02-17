Arda Güler Paris Saint Germain yolunda! Transfer için tek şartı var

Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2025 17:12
A Milli Futbol Takımı'mızın yıldızı Arda Güler'in, Real Madrid'de forma şansı bulamadığı için mutsuz olduğu aktarıldı. İspanyol basını genç oyuncunun bu nedenle PSG'ye transfer olabileceğini iddia etti ancak Ancelotti şartıyla.
İspanya La Liga devi Real Madrid'de istediği forma şansını bulamayan Arda Güler için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. FENERBAHÇE'DE TARİHİ SEZON GEÇİRMİŞTİ
Arda Güler'i, Fransız devi Paris Saint Germain'in istediği ortaya çıktı.
İspanyol basınında yer alan habere göre Ancelotti'nin genç oyunculara olan güvensizliği nedeniyle Arda ile beraber Endrick de yol ayrımında.
PSG'YE SICAK BAKIYOR ANCAK TEK ŞARTLA
Buna göre Arda Güler, iki yıldır oldukça az forma şansı bulduğu Real Madrid'den ayrılmaya hazır. PSG'nin teklifini olumlu bulsa da bir şartı var. Ancelotti'nin Bernabeu'dan kesin olarak ayrılması durumunda Arda Real'de kalabilir. Eğer hoca değişirse kalmayı tercih edecek.
Arda, 22 Ağustos 2021'deki Antalya maçında oyuna girerek 16 yaş 5 ay 28 günle sezonun en genç oyuncusu olmuştu (15 Mayıs'taki Trabzon maçında Altaylı Efe Sarıkaya 16 yaş 5 ay 15 günle unvanın yeni sahibi oldu). Genç futbolcu, Konferans Ligi Play-Off turundaki iki Slavia Prag maçında da 1'er asist yaptı. Arda, 29. haftadaki Alanya mücadelesinde ise ağları sarsarak Fenerbahçe
tarihinin ligde gol sevinci yaşayan en genç oyuncusu olmayı başardı. 17 yaşındaki futbolcu sezonu 16 maç, 3 gol, 4 asistle tamamladı.