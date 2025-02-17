Arda Güler Paris Saint Germain yolunda! Transfer için tek şartı var

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İspanya La Liga devi Real Madrid'de istediği forma şansını bulamayan Arda Güler için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.



Arda Güler'i, Fransız devi Paris Saint Germain'in istediği ortaya çıktı.



İspanyol basınında yer alan habere göre Ancelotti'nin genç oyunculara olan güvensizliği nedeniyle Arda ile beraber Endrick de yol ayrımında.



PSG'YE SICAK BAKIYOR ANCAK TEK ŞARTLA

Buna göre Arda Güler, iki yıldır oldukça az forma şansı bulduğu Real Madrid'den ayrılmaya hazır. PSG'nin teklifini olumlu bulsa da bir şartı var. Ancelotti'nin Bernabeu'dan kesin olarak ayrılması durumunda Arda Real'de kalabilir. Eğer hoca değişirse kalmayı tercih edecek.



