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Arda Güler oynuyor, Fenerbahçe kazanıyor! 1 maça daha çıkarsa 4 milyon euro

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#Fenerbahçe#Arda Güler#İspanya
Arda Güler oynuyor, Fenerbahçe kazanıyor 1 maça daha çıkarsa 4 milyon euro
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2025 07:00

Real’de oynadığı her 25 maç için Kanarya’ya 2 milyon Euro kazandıran ve bugüne dek 49 karşılaşmaya çıkan Arda Güler, 1 maç daha oynarsa kasaya 4 milyon Euro girecek.

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Arda Güler, önceki gün ilk 11’de sahaya çıktığı Getafe deplasmanında attığı golle Real Madrid’e 1-0’lık galibiyeti getirirken hem hocası Carlo Ancelotti’den hem de İspanyol basınından büyük övgü aldı.

ANCELOTTİ: KALİTESİ OLAĞANÜSTÜ

Ancelotti, Arda için “Çok iyi oynadı. Geleceği daha çok orta sahanın ortasında olacak, ilerilerde değil. Oyunu kurmadaki kalitesi olağanüstü ve bunu gol pozisyonunda da gösterdi. Diğer taraftan ikili mücadelelerde biraz etkisiz kalıyor ama kalitesi çok yüksek” dedi.

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İSPANYOL BASINI ÖVGÜ YAĞDIRDI

Arda Güler, ‘maçın oyuncusu’ seçildiği Getafe karşılaşması sonrası, “Kendimi çok rahat hissettiğim bir pozisyonda, orta sahada oynadım ve daha da mutluyum” derken, İspanyol basını genç yıldız ile ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

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Marca: “Arda La Liga hesaplarını dondurdu.”

Relevo: “Bu çocuk neden daha fazla oynamadı.”

El Periodico: “Kelebek gibi uçtu arı gibi soktu.”

As: “Orta sahada Toni Kroos gibi çalışıyor.”

Arda Güler oynuyor, Fenerbahçe kazanıyor 1 maça daha çıkarsa 4 milyon euro

OYNADIĞI HER 25 MAÇ MAÇ İÇİN F.BAHÇE'YE 2 MİLYON EURO

20 milyon Euro bonservisle Fenerbahçe’den Real Madrid’e giden Arda’nın kontratında azami 10 milyon Euro’luk bonus maddesi de bulunuyor. Buna göre oynadığı her 25 maç için Kanarya’nın kasasına 2 milyon Euro girecek.

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1 MAÇA DAHA ÇIKAR 4 MİLYON EURO

Şu ana kadar 49 karşılaşmada oynayan Arda, 1 maça daha çıkarsa Fenerbahçe’nin kasasına 4 milyon Euro girecek.

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#Fenerbahçe#Arda Güler#İspanya

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