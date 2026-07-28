Arda Güler, Marca'nın manşetinde: 'Sezon öncesi hazırlıklarına adeta bir roket gibi başladı, Mourinho'yu büyüledi!'

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Real Madrid La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacağı yeni sezonun hazırlıklarını sürdürüyor. A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na erken vedası sonrasında tatilini kısa kesen Arda Güler de eflatun-beyazlı kulüple çalışmalara başladı.

İspanya'nın yüksek tirajlı spor gazetesi MARCA, Arda Güler'in kampa olağanüstü bir fiziksel formda katıldığını ve teknik direktör Mourinho'nun üstünde muhteşem bir izlenim bıraktığı haberini manşetten duyurdu.

İşte Juan Ignacio García-Ochoa imzalı o haber...





ARDA GÜLER'İN MOURINHO'YU ETKİLEME PLANI

"Arda Güler, sezon öncesi hazırlıklarına adeta bir roket gibi başladı. Takıma olağanüstü bir fiziksel formda geri dönen Türk futbolcu, hem kalitesiyle hem de işe dönüşündeki zihniyetiyle Jose Mourinho'yu büyüleyerek üzerinde muhteşem bir izlenim bıraktı. Genç oyuncu, ilk antrenmanlardan itibaren yeni Real Madrid'in en önemli isimlerinden biri olmak istediğini gösterdi."

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TAKIMA EN ERKEN DÖNEN İSİM OLDU

"Türkiye'nin Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmesi Arda'nın Real Madrid'e dönüşünü kuşkusuz öne çekti, ancak Dünya Kupası'na katılan oyuncular arasında takıma en önce dönen isim tatilini kısa tutan Arda Güler oldu.

Türk orta saha, tatilini yaptığı dönemde de çalışmalarını hiç aksatmadı. Özel bir program uygulayarak sezon öncesi hazırlıklarına kilo problemi olmadan ve formda bir şekilde katılmayı başardı."

HER SEZON BİR ÖNCEKİNDEN DAHA İYİ OLDU

"Arda Güler, harika bir sezonu geride bıraktıktan sonra Real Madrid'de kalıcı bir yer edinme hedefiyle dördüncü sezonuna başlıyor.

Kulübe geldiğinden bu yana istikrarlı bir gelişim gösterdi ve eflatun-beyazlı formayla geçirdiği her sezon bir öncekinden daha iyi oldu.

İlk yılında 12 maça çıktı, ikinci yılında bu sayıyı 49'a çıkardı ve üçüncü yılında 51 maça ulaştı; geçen sezon 6 gol attı ve 14 asist yaptı."

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ELDE ETTİKLERİYLE YETİNMİYOR

"Arda Güler, Mourinho yönetiminde bu olağanüstü istatistiklerini geliştirmek istiyor. Portekizli teknik direktör, Arda'nın özellikle hatlar arasında top taşıma yeteneğine, vizyonuna, üçüncü bölgede fark yaratma beceresine ve her gün sergilemiş olduğu hırslı tavrına değer veriyor. Arda, elde ettikleriyle yetinmiyor ve bu yeni sezona bir adım daha ileriye gitme kararlılığıyla yaklaşıyor."

REKABET KIZIŞACAK AMA BU ONUN PLANLARINI DEĞİŞTİRMİYOR

"Özellikle Bernardo Silva'nın gelişiyle orta sahada rekabet daha da kızışacak, ancak bu Arda'nın planlarını değiştirmiyor. Türk futbolcu, Real Madrid'de başarılı olmak istediğini ve vazgeçilmez olmak için mücadele etmeye kararlı olduğunu açıkça gösteriyor. Sezon öncesi hazırlık kampına başlangıcı da bu niyetinin net bir göstergesi: en iyi formunda ve azminde hiçbir azalma olmadan geri döndü."