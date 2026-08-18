Arda Güler, Marca'nın manşetinde: 'Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığını motivasyona dönüştürdü! Adeta ilk 11'de olması gerektiğini haykırıyor'

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Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid, İspanya La Liga'da yeni sezonu Cumartesi günü Espanyol deplasmanında açacak.

Karşılaşma öncesi İspanya'nın yüksek tirajlı spor gazetesi MARCA'da Arda Güler'in sezon öncesi hazırlık kampında sergilediği performanstan övgüyle bahsedilen bir yazı kaleme alınırken, milli futbolcunun Mourinho'nun planlarında önemli bir yer tuttuğuna vurgu yapıldı.

İşte Sergio Rodríguez Castellanos imzasıyla yayımlanan o yazı...

"Arda Güler, Real Madrid'in hazırlık döneminin en iyi oyuncusu oldu. Türk oyuncu, yaz boyunca en istikrarlı performans gösteren isimdi; Mourinho'nun Real Madrid'in başında geçirdiği ikinci döneminin bu ilk adımlarında takımın işleyişinin büyük bir kısmı onun etrafında şekillendi.

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"SAFKAN BİR 10 NUMARA GÖRÜNTÜSÜ VERDİ"

Oysa 2026/27 sezonu, Alcorcon karşısında kaçırdığı bir penaltıyla başlamıştı. Valdebas'ta oynanan bir hazırlık maçı olduğun için bu çok da önemli değildi. O günden beri Mourinho'nun kendisine verdiği görevi fazlasıyla yerine getirdi. Ofansif orta saha pozisyonunda kendini fazlasıyla gösterdi; gerektiğinde takım arkadaşlarını yönetti ve hatlar arasında durmaksızın tehlike yaratmaya çalıştı. İlginç bir şekilde, Real Madrid'de daha önce hiç "10 numara" olarak oynamamasına rağmen tam anlamıyla safkan bir "10 numara" görüntüsü verdi.

"HAYAL KIRIKLIĞINI MOTİVASYONA DÖNÜŞTÜRDÜ"

Dünya Kupası’nda Türkiye’nin en iyisiydi, ancak bu milli takımının grup aşamasını geçmesi için yeterli olmadı. Ancak bu hayal kırıklığını motivasyona dönüştürerek, Real Madrid'deki hazırlık dönemini kesinlikle 'başarısız olamayacağı bir sınav' olarak gördü. Çünkü önümüzdeki süreç zorlu olacak. Mourinho’nun orta sahasında boş yerler sınırlı ve yıldızlar kapışıyor. Doğrudan rakibi, takıma en son katılan Jude Bellingham.

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"HAZIRLIK DÖNEMİNDEKİ PERFORMANSI, İLK 11'DE OLMASI GEREKTİĞİNİ ADETA HAYKIRIYOR"

Bu durum, Türk oyuncuyu ayrıcalıklı bir konuma getiriyor; Espanyol’a karşı oynanacak ligin ilk maçında ilk 11’de yer alma ihtimal oldukça yüksek. Bundan sonrası nasıl gelişecek, zaman gösterecek; ancak Arda Güler'in hazırlık maçlarında sergilediği futbol, Türk orta sahanın ilk on birde yer alması gerektiğini adeta haykırıyor. Sahadaki başarıları, tamamen kendisinin eseri.

"TARAFTARLARIN GÖZÜNDE MESUT ÖZİL'İ CANLANDIRIYOR... AYNI POZİSYON, AYNI İPEKSİ SOL AYAK!"

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Hem futbol olarak hem de etnik kökeni nedeniyle Arda Güler birçok Real Madrid taraftarının gözünde, 2010 yılında buraya bir yıldız olarak gelmemiş ancak Mourinho'nun yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde üç yıl üst üste yarı finale ulaşan takımın en önemli isimlerinden bir haline gelen Mesut Özil'i canlandırıyor. Aynı pozisyon, aynı ipeksi sol ayak. Bu benzerlik bir yük olmaktan çok, onu Mesut Özil gibi parlarken görmeyi hayal edenlerin umudunu besliyor.

"ARDA GÜLER İÇİN YOL AÇIK"

Arda geçen sezon da Xabi Alonso'nun kendisine güveni ve Jude'un yaşadığı sakatlık nedeniyle benzer bir durum yaşamıştı, ancak o zaman oyunu daha geriden kurmak zorunda kalmıştı. Şimdi ise bu sorumluluğu Bernardo Silva omuzlarından alıyor ve ona çok yakışan bir saha içi özgürlüğüyle hareket etmesine imkan tanıyor. Arda Güler için yol açık."

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