Arda Güler listeye girdi! Yılın heyecan verici 50 genç oyuncusu...

UEFA’nın 2023 yılında takip edilmesi gereken 40 genç oyuncu arasında gösterdiği Arda Güler, ünlü İngiliz dergisi Four Four Two’nun her yıl geleneksel olarak yayınladığı ‘Yılın en heyecan verici 50 genç oyuncusu’ listesine girmeyi de başardı.

Fenerbahçeli yıldızın 16. sıradan girdiği listenin ilk basamağında transferin gözde ismi Borussia Dortmundlu Jude Bellingham yer aldı. Bayern Münih’ten Jamal Musiala 2. basamakta kendine yer bulurken RB Salzburg’tan Benjamin Sesko 3. oldu

Sahayı genişletebiliyor

Four Four Two dergisinde yapılan değerlendirmede Fenerbahçe’de ortaya koyduğu başarılı performansla A Milli Takım’a seçilen Arda Güler hakkında övgü dolu sözler kullanıldı.

17 yaşındaki genç yeteneğin oyunun iki yönünü de oynadığının altı çizilirken şu ifadelere yer verildi: “Sahayı yapabileceği kadar geniş yapabiliyor. Topu ayağına aldığında her zaman en iyi yere gönderiyor. Bu rolün her iki yönünü oynamak için zaman, sabır ve olgunluk gerektirir. Arda Güler’de tüm bunlar var.

Hayret verici özelliklere sahip

Kadife dokunuşlu sol ayaklı, topa sahip olduğunda saha 8k’ya giriyor gibi görünüyor. Böyle genç oyuncu için görüşü hayret verici ve teknik seviyesi mükemmel. Henüz yeterli süre alamıyor ancak Kevin De Bruyne’nin kalıbında saf bir makine gibi oynuyor. Henüz çok fazla oynamadı. Herkes onu ister ve büyük bir kulübün onunla imzalaması akıllıca olur.”

Sarı lacivertli forma ile bu sezon 13 resmi karşılaşmada görev yapan Arda Güler 3 gol atarken 1 de asist yaparak toplamda 4 gole katkıda bulundu.