Arda Güler, Leverkusen'e kiralanacak mı? Real Madrid'in kararı duyuruldu

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A Milli Takımımızın yer aldığı EURO 2024'te gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Arda Güler için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

EURO 2024'te A Milli Takımımız ile gösterdiği performans sonrası büyük beğeni toplayan ve Avrupa kulüplerinin radarına giren Güler'in Real Madrid'deki geleceği merak ediliyor.

EURO 2024'TE TARİHE GEÇTİ

EURO 2024'te çeyrek final başarısı gösteren A Milli Takım'da yıldızlaşan Arda Güler, turnuvada birçok rekora imza attı.

Arda, son 16 turundaki Avusturya maçında ikinci golde yaptığı asistle dünya futbolunun devlerini yakaladı. Genç yıldızımız İngiliz futbolcu Wayne Rooney ve Portekiz’in efsane ismi Cristiano Ronaldo’nun ardından Avrupa Şampiyonaları tarihinde hem gol hem de asist yapan 20 yaş altındaki ilk futbolcu oldu.

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Arda, Gürcistan maçında, Ronaldo’ya ait olan rekoru kırmış, Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu olmuştu.

MILAN DEVREYE GİRMİŞTİ

EURO 2024'ün ardından İtalyan devi AC Milan, Arda Güler için Real Madrid'in kapısını çalmış ancak İspanyol devi, bu kiralama teklifini teklifini düşünmeden jet hızıyla geri çevirmişti.

Ayrıca La Liga ekibi Getafe'nin, yıldız futbolcuyu kiralamak istediği aktarılmıştı.

SON İDDİA LEVERKUSEN

Son olarak Arda Güler'in Bundesliga'nın son şampiyonu Bayer Leverkusen'e kiralanabileceği iddia edilmişti.

Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun milli yıldızı planlarına aldığı ve kadrosuna katması halinde düzenli forma şansı vereceği belirtilmişti.

'REAL MADRID'İN ÖNEMLİ BİR PARÇASI'

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, bu iddiaların ardından Real Madrid'in genç yıldız izin verdiği kararı duyurdu.

Romano'nun haberine "Arda Güler'in Bayer Leverkusen'e kiralanacağı iddiaları doğru değil. Real Madrid, Arda'yı takımın önemli bir parçası olarak görüyor ve kiralamayı düşünmüyor." ifadeleri yer aldı.