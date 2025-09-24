Arda Güler, Levante maçı sonrası İspanya’da gündem oldu: ‘Guti’yi hatırlattı! Arda’nın sihirli değneği’

Haberin Devamı

LaLiga'da Real Madrid'in deplasmanda Levante'ye karşılaştığı maçta gol yağmuru yaşandı.

Milli futbolcu Arda Güler'in ilk 11'de sahaya çıktığı mücadelede Real Madrid, 28. dakikada Vinicius Junior ve 38. dakikada Franco Mastantuono'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

REAL MADRİD RAHAT KAZANDI

Ev sahibi ekibin 54. dakikada Karl Etta Eyong ile farkı bire indirdiği karşılaşmada, Fransız yıldızı Kylian Mbappe ile biri penaltıdan olmak üzere 2 gol daha bulan Real Madrid, sahadan 4-1 galip ayrıldı. Başkent temsilcisi, 6'da 6 yaparak puanını 18'e çıkarırken, Levante 4 puanda kaldı.

ARDA GÜLER'DEN BİR ASİST DAHA

Mbappe’nin attığı golde asist yapan Arda Güler, bu sezon La Liga'da çıktığı 6 maçta 2 gol ve 2 asistlik performansa ulaştı.

İSPANYOL BASININDAN ARDA'YA ÖVGÜ YAĞMURU

Arda Güler’in Levante karşısındaki performansı alkış toplarken Türk yıldız İspanyol medyasının da övgüsünü kazandı. İşte Arda Güler’in Levante maçının İspanyol medyasındaki yansımaları;

MARCA: ARDA GÜLER, GUTİ’Yİ HATIRLATTI

Spot ışıkları Mbappé'nin üzerinde, ancak Kylian'ın ikinci golünde Güler'in pası bir şaheserdi. Fransız oyuncu bize Ronaldo'yu hatırlattıysa, Güler de ayağının dışıyla çizgi arasına attığı pasla Guti'yi hatırlattı. Güler, Marsilya karşısında kötü bir performans sergiledikten sonra Espanyol karşısında çok dolu bir yarım saat ve Levante karşısında harika bir maçla ortaya çıkarak büyümeye devam ediyor. Xabi'nin Madrid'inde kimse yerini kaybetmek istemiyor.

İlk yarı: Sağ kanatta biraz geride başladı. Elgezabal'ın ceza sahasında blokladığı şutla Madrid'in ilk gol fırsatını yakalıyor. Baskısı 0-1'e yol açıyor. Aktif ve enerjik, Madrid'i kontra ataklarda ileriye taşıyor.

İlk yarı skoru: 7 İkinci yarı: Levante'nin bulduğu ilk golde önemli payı var. Takım arkadaşlarını ararken rakip sahada çeşitli bölgelerde koşuyor. Mbappé'ye olağanüstü bir asist yaparak Real Madrid'in dördüncü golünü attırdı. Levante'nin kontrataklarında rakibi durdurmak için iyi savunma yaptı.

Son not: 7,5

MUNDO DEPORTİVO: ÖNGÖRÜLEMEZ

Bir diğer İspanyol gazetesi Mundo Deportivo ise oyuncuları tek tek değerlendirdiği bölümde Arda Güler için şu ifadeleri kullandı:

Öngörülemez. Topu aldığında her şey olabilir. 1-4'te Mbappé'ye yaptığı pas muhteşemdi.

AS: ARDA GÜLER’İN SİHİRLİ DEĞNEĞİ

AS gazetesinde ise Arda'nın Levante karşısındaki performansı şöyle değerlendirildi:

Arda Güler, sihirli değneğini çekene kadar topla pek dikkat çekmemişti. Mbappé'ye 4-1'lik golde asist yaparak maçı bitirdi. O ana kadar en iyi performansı, Vinicius'un muhteşem golüne yol açan baskısıydı. Çok fazla heyecan yaşanmayan bir maçta Türk oyuncu iki golde rol aldı. Ayrıca Bellingham'ın dönüşüyle birlikte İngiliz oyuncuyla sahayı paylaştı. Önemli bir gelişme.