Arda Güler, Lamine Yamal'ı geçti! '260 hücumcu arasında en iyisi'

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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Arda Güler, Real Madrid'de bu sezon performansını zirveye doğru taşıyor. 20 yaşındaki oyuncu Sevilla ve Leipzig maçlarında ağları havalandırdı ve sahada etkileyici bir performans sergiledi.

'MOURINHO ETKİSİ, ARDA'YI İLERİYE TAŞIYOR'

İspanyol basınında, 'Mourinho etkisi Arda Güler'i ileriye taşıyor' başlığı ile yer alan habere göre millî futbolcu, istatistiklerde de zirveye çıktı. Cadenaser'in, Driblab tarafından toplanan verilere dayandırdığı haberde şu ifadelere yer verildi: "Arda'nın pas isabet oranı %90'a yakın, maç başına tamamladığı uzun pas sayısı ise neredeyse iki katına çıktı ve oyun kurmada giderek daha fazla yer alıyor.

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TOP SÜRME KONUSUNDA SEVİYE ATLADI

Arda ayrıca hem açık oyunda hem de duran toplarda pozisyon yaratma yeteneğini geliştirdi ve top sürme istatistiklerini artırdı. Geçen sezon 90 dakika başına 1,05 top sürme ortalamasına sahipken, şimdi bu sayı iki katına yakın.

AVRUPA'NIN 5 BÜYÜK LİGİNDE DE DİKKAT ÇEKİYOR

Türk millî futbolcunun performansındaki yükseliş sadece Real Madrid ile sınırlı değil. 20 yaşındaki Arda Güler, Avrupa'nın en iyi beş liginde de dikkat çekiyor.

MAÇ BAŞINA 5,26 ŞUTLA SONUÇLANAN PAS!

Arda, maç başına ortalama 5,26 şutla sonuçlanan pas veriyor ve bu istatistikte zirvede yer alıyor. En iyi pozisyondaki takım arkadaşını bulma ve son pasla tehlike yaratma yeteneği, onu Mourinho için kilit bir oyuncu haline getirdi.

YAMAL VE DE BRUYNE'Yİ GERİDE BIRAKTI!

Onu diğer Avrupalı ​​futbol yıldızlarıyla karşılaştırmak, performansının büyüklüğünü ortaya koyuyor. Kevin De Bruyne maç başına ortalama üçten biraz fazla şutla sonuçlanan pas verirken, Lamine Yamal da yaklaşık üç şutla sonuçlanan pas atıyor. Dolayısıyla Güler, atak başlatma ve son bölgede çözüm bulma konusunda harika bir yetenek sergiliyor. Driblab'ın istatistikleri, Avrupa'nın en iyi beş liginden 260 hücumcu orta saha ve kanat oyuncusunu analiz ediyor ve Güler bu alanda en iyisi. Bu istatistik, rekor süredeki inanılmaz gelişimini vurguluyor."