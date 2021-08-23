Arda Güler kimdir, kaç yaşında?
Arda Güler, Fenerbahçe forması ile gösterdiği başarılı performansın ardından araştırılan isim olmaya başladı. Henüz 16 yaşında olmasına rağmen takım içerisinde olumlu bir profil çizmesi üzerine taraftarların gönlünde taht kuran Arda Güler, kariyeri ile araştırılan isim oldu. Peki, Arda Güler kimdir, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Arda Güler, 25 Şubat 2005 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. 9 yaşındayken Gençlerbirliği alt yapısında futbola başlayan Arda Güler, 14 yaşına geldiğinde Fenerbahçe tarafından keşfedilip alt yapı kadrosuna dahil edilmiştir. 2019 yılında ise Fenerbahçe U16 takımında oynamaya başlayan Arda Güler, 2021 yılında U19 takımına alındı. Tarihler Temmuz 2021'i gösterdiğinde ise Arda Güler A takımda forma beklemeye başladı.
Arda Güler sol ayağına hakimdir.