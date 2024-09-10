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Arda Güler: Kerem abi inanılmaz oynadı! Kendimi geliştirmeye çalışıyorum

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#A Milli Takım#Arda Güler#Kerem Aktürkoğlu
Arda Güler: Kerem abi inanılmaz oynadı Kendimi geliştirmeye çalışıyorum
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2024 00:24

UEFA Uluslar Ligi'nde İzlanda'yı 3-1 mağlup eden A Milli Takım'da yıldız futbolcu Arda Güler, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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UEFA Uluslar Ligi'nde İzlanda'yı İzmir'de 3-1 mağlup eden A Milli Takımımızda maçı bir asistle tamamlayan Arda Güler, maç sonrası konuştu.

Bu güzel atmosferde galibiyet izlettiğimiz için çok mutluyuz. Galler'de çok iyi oynamamıştık ama o maçtaki hatalarımızdan ders çıkartıp bugün daha iyi oynadık. Taraftarımıza, halkımıza armağan olsun bu galibiyet. Kerem abi inanılmaz oynadı. Galibiyetin ana mimarı oldu. İnanılmaz oynadı. Daha da fazla atabilirdik. Kazandığımız için çok mutluyuz.

Modern futbolda hem defansta hem de ofansta iyi olman lazım. Artık oyunun iki yönünü de iyi şekilde yapmam gerekiyor. Kendimi geliştirmeye çalıştırıyorum. Maç oynadıkça bu konuda kendimi geliştireceğimi düşünüyorum.

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#A Milli Takım#Arda Güler#Kerem Aktürkoğlu

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