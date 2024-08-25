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Arda Güler kaleyi topa tuttu ama golü bulamadı! Ancelotti çok sinirlendi, neredeyse sahaya girecekti

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#Real Madrid#Arda Güler#Ancelotti
Arda Güler kaleyi topa tuttu ama golü bulamadı Ancelotti çok sinirlendi, neredeyse sahaya girecekti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2024 20:03

İspanya LaLiga ikinci hafta maçında Real Madrid'in Real Valladolid'i 3-0 mağlup ettiği maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, rakip kaleyi şut yağmuruna tuttu ancak şanssız bir şekilde golle buluşamadı.

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İspanya LaLiga'ya Mallorca beraberliğiyle başlayan Real Madrid, 2. hafta maçında Real Valladolid ile Santiago Bernabeu'da karşı karşıya geldi. Son şampiyon mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Real Madrid'in gollerini 50. dakikada Valverde, 88. dakikada Brahim Diaz ve 90+6'da Endrick kaydetti.

ARDA GÜLER BU SEZON İLK KEZ 11'DE

Jude Bellingham'ın sakatlığı sebebiyle oynayamadığı maça Arda Güler ilk 11'de başladı. Milli yıldız bu sezon ilk kez ilk 11'de bir maça başladı.

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GOLE ÇOK YAKLAŞTI

Maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, ilk yarıda Mbappe'yi iki kez savunma arkasına kaçırdı ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı. Milli yıldız maçın ikinci yarısında art arda gole yaklaştı ancak savunma ve kaleci araya girdi. Kaleye yakın 5 şutun ikisi savunmadan döndü, üçünü de kaleci çıkardı.

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Arda Güler kaleyi topa tuttu ama golü bulamadı Ancelotti çok sinirlendi, neredeyse sahaya girecekti

17 ŞUTUN 5'İ ARDA'DAN

Real Madrid'in çektiği 17 şutun 5'inde Arda Güler imzası vardı.

Arda Güler'in istatistikleri

63 topla buluşma
%86 pas isabet oranı
1 anahtar pas
3 isabetli şut
7/11 kazanılan ikili mücadele
3 top kazanma

Arda Güler, 69. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı. Arda'nın yerine giren Brahim, 88. dakikada skoru 2-0'a getiren golü kaydetti.

ANCELOTTI FAUL BEKLEDİ, KENARDA ÇILGINA DÖNDÜ

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, 10. dakikada Arda Güler'e yapılan bir harekete faul düdüğü çalmayınca kenarda çılgına döndü. Kollarını kaldırıp hakeme yoğun şekilde itiraz eden Ancelott, kendina ayrılan bölümü çıkıp neredeyse sahanın içine girecekti.

Arda Güler kaleyi topa tuttu ama golü bulamadı Ancelotti çok sinirlendi, neredeyse sahaya girecekti

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#Real Madrid#Arda Güler#Ancelotti

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