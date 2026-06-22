Arda GÃ¼ler itirafÄ±, Galatasaray'dan geldi! 'Ã‡ok gurur duyuyorlar'

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Galatasaray'da uzun sÃ¼redir Okan Buruk'un yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan Ismael Garcia, Sport'a konuÅŸtu.

Garcia'nÄ±n aÃ§Ä±klamalarÄ± ÅŸu ÅŸekilde oldu:





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"Mourinho'nun Real Madrid'e gelmesinin Ã§ok olumlu buluyorum. Bence Real Madridâ€™in son yÄ±llarda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorun, kalite eksikliÄŸi ya da taktiksel bir mesele deÄŸildi. Kalite konusunda hiÃ§ sÄ±kÄ±ntÄ± yoktu. Bu yÃ¼zden Mourinho gibi bir teknik direktÃ¶rÃ¼n Ã§ok ÅŸey katabileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum."

"Ã‡ok deneyimli, takÄ±mÄ±nÄ± yÃ¶netme konusunda bÃ¼yÃ¼k yeteneÄŸi olan ve o seviyedeki bir soyunma odasÄ±na liderlik edecek kadar gÃ¼Ã§lÃ¼ bir kiÅŸiliÄŸe sahip birinden bahsediyoruz. Bu yÃ¼zden kulÃ¼bÃ¼n ÅŸu anda iÃ§inde bulunduÄŸu durum iÃ§in Ã§ok isabetli bir seÃ§im olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum."

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"Real Madrid, Ã§oÄŸu zaman aÅŸÄ±rÄ± taktiksel bir bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±yla analiz ediliyor. Ve ben, son yÄ±llarda takÄ±mÄ±n temel sorununun taktiksel olduÄŸunu hiÃ§ sanmÄ±yorum. Kalite meselesi de kesinlikle deÄŸil, Ã§Ã¼nkÃ¼ kaliteli oyuncularÄ± Ã§okÃ§a var. Bazen bu kadar bÃ¼yÃ¼k bir takÄ±mÄ±n sorunlarÄ±; yÃ¶netim, liderlik, iÃ§ rekabet ya da Ã§ok ÅŸey kazanmÄ±ÅŸ bir gruptan daha fazlasÄ±nÄ± talep etme yeteneÄŸi ile daha yakÄ±ndan ilgilidir. Ve bu konuda Mourinho, dÃ¼nyanÄ±n en iyilerinden biridir. Bu yÃ¼zden kulÃ¼bÃ¼n ÅŸu anki durumu iÃ§in Ã§ok isabetli bir seÃ§im olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum."

"ARDA GÃœLER Ä°LE 'Ã‡OK' GURUR DUYUYORLAR"

"Her ÅŸeye raÄŸmen, onunla (Arda GÃ¼ler) Ã§ok gurur duyuyorlar. 'Ã‡ok' derken, gerÃ§ekten Ã§ok gurur duyuyorlar demek istiyorum.ÂFenerbahÃ§e'den Ã§Ä±ktÄ± ama tÃ¼m TÃ¼rkler onun yaptÄ±klarÄ±yla gurur duyuyor. AynÄ± ÅŸey Kenan YÄ±ldÄ±z iÃ§in de geÃ§erli. Bu oyuncular bÃ¼yÃ¼k bir heyecan yaratÄ±yor."