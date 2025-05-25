Arda Güler, İspanyolları hayran bıraktı! 'Attığı pasların hepsi çok zarifti'

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Son hafta mücadelesinde sahasında Real Sociedad'ı 2-0 mağlup eden Real Madrid, 84 puanla sezonu ikinci sırada tamamladı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda Güler, 90 dakika sahada kaldı. Milli yıldız, yüzde 92 pas isabeti, 3 kilit pas, 2 top kapma ile dikkat çeken bir performans ortaya koydu.

ANCELOTTI VE MODRIC VEDA ETTİ

Sözleşmelerinin sezon sonu yenilenmeyeceği açıklanan İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti ve kulüp efsanesi Luka Modric'e ev sahibi ekibin tribünlerinde veda pankartları açıldı.

İSPANYOLLAR ARDA'YA PUAN VERDİ

İspanyol basını, Türk futbolcunun Real Sociedad karşısındaki performansı için 10 üzerinden 7 ve 8 arasında değişen puanlar verdi.

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ARDA'YA ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Mücadelenin ardından İspanyol basınındaki gazeteler Arda Güler'in performansını övgü dolu sözlerle değerlendirdi.

Mundodeportivo: "Geçiş futbolu söz konusu olduğunda en derin işleri yapandı. Attığı pasların hepsi çok zarifti, ancak çok daha fazlasını sunabilir."

Madridista Real: "Sağ kanatta sol ayağıyla oldukça rahat görünen Türk'ten harika bir oyun. Mbappe ile iyi bir bağlantı kuran futbolcu, daha sonra Fransız oyuncunun takımını 1-0 öne geçirmesini sağlayacak penaltıyı kazandı."

Defensa Central: "Arda için sezonun sonu geçen yıl olduğu gibi muhteşemdi. Sağ kanatta başladı ve her atakta çok dikkatliydi. Belki de pozisyonu biraz daha geride kalmaktan ibaret, bu yüzden asistleri 'icat etmeyi' seviyor. Örneğin Mbappe'ye ilk gol için attığı pas gibi."

Goal İspanya: "Arda, her türlü alanı bulup fırsat yarattı. Gerçekten hücum kalitesi var."