Arda Güler, İspanyolları büyüledi: Toni Kroos gibiydi! Ancelotti'den Arda'ya teşekkür öpücüğü

Haberin Devamı

İspanya LaLiga'da bitime 6 hafta zirve takibini sürdüren Real Madrid, deplasmanda Getafe'ye konuk oldu.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda Güler, attığı golle takımına çok kritik bir puan kazandırdı. Arda mücadelenin 21. dakikasında, ceza sahası dışından çektiği sert şutla Getafe kalecisi David Soria'yı avladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

ANCELOTTİ'DEN ARDA'YA ÖPÜCÜKLÜ KUTLAMA

Golün ardından yedek kulübesine koşan Arda Güler, Ancelotti'ye sarıldı. Ancelotti ise Arda'yı öperek tebrik etti.

ARDA, MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Maçın 77. dakikasında oyundan alınan Arda Güler, sahada kaldığı süre içinde üstün performansıyla takımına büyük katkı verdi. 1-0 sona eren maçın sonunda Arda Güler, Getafe - Real Madrid maçının oyuncusu seçildi.

Haberin Devamı

ELİNE GEÇİRDİĞİ FIRSATI İYİ DEĞERLENDİRDİ

İlk 11'de oynamadığı için Real Madrid'de Ancelotti'ye tepkilerin arttığı dönemde eline geçirdiği fırsatı iyi değerlendiren Arda, Los Blancos'taki geleceği için güçlü bir mesaj verdi.

ARDA GÜLER, İSPANYOL MANŞETLERİNDE

Real Madrid'in Arda'nın golüyle 3 puana uzandığı Getafe maçı sonrası İspanyol medyasında manşetlerde Türk yıldız vardı. Marca, Arda'nın golünü ve Ancelotti'yle yaptığı kutlama için geniş bir değerlendirme paylaştı. Haberde şu ifadeler kullanıldı;

Gözden Kaçmasın İrfan kulübeden 'Can' katamadı Haberi görüntüle

‘GOL, PASTANIN ÜZERİNDEKİ KREMA OLDU’

Arda Güler, David Soria'yı şaşırtan alanın kenarından harika bir vuruşla Coliseum'da skoru açtı. Türk oyuncu, Ancelotti'nin Getafe karşısında Endrick, Brahim, Fran García, Lucas ve Alaba ile tamamladığı ilk B planının bir parçasıydı. Bu ‘ ilk 11'de yer almayanlar’ grubunda Güler en göze çarpan oyuncuydu ve ilk yarının 21. dakikasında Madrid'i öne geçirdiği muhteşem golüyle maçtaki harika performansını doruğa çıkardı. Bu gol, orta sahada Tchouaméni ve Valverde ile birlikte forma giydiği 15 numaralı Madrid' oyuncusu için parlak geçen birkaç dakikanın ardından pastanın üzerindeki krema gibiydi.

Haberin Devamı

‘GOLÜN KUTLAMASI ÖZELDİ VE BAŞROLDE ANCELOTTİ VARDI’

Topun dolaşımında büyük rol oynadığı ve Getafe'nin hatlarını hassas, zehirli toplarla kırdığı birkaç dakikanın ardından, Coliseum çimlerine hükmettiği birkaç dakikayı taçlandırmak için ceza sahasının kenarından sağ ayağıyla yaptığı vuruş geldi. Bir mesajla gelen önemli bir goldü bu. Çünkü Güler'in kutlaması özeldi ve başrolde Ancelotti vardı.

‘ANCELOTTİ’DEN ARDA’YA SEVGİ DOLU ÖPÜCÜK’

Oyuncu golü attıktan sonra takım arkadaşlarını geride bırakarak sahanın ortasına doğru koştu ve Lucas Vázquez ile kısa bir kucaklaşmanın ardından Ancelotti'yi kucaklamak için Madrid yedek kulübesine yöneldi. Türk oyuncu bu hareketiyle sezon boyunca takımda yer almaması nedeniyle teknik direktörle yaşadığı tartışmayı çözdü ve aynı zamanda geleceği belirsiz olan ve zor bir dönemden geçen İtalyan hocaya desteğini göstermek istedi. Hatta Ancelotti oyuncusuna bu jesti için teşekkür etti ve sevgi dolu bir öpücük verdiği Arda ile kucaklaşırken oldukça coşkuluydu.

Haberin Devamı

Getafe'ye attığı golle birlikte Arda Güler, Ancelotti'nin kendisine verdiği dakikaları en iyi şekilde değerlendirmeye devam ediyor ve hücumda muhteşem bir etki gösteriyor.

'ARDA GÜLER, KROOS GİBİYDİ'

Bir diğer İspanyol gazetesi AS ise Arda Güler'İ Real Madrid'in futbol bırakan Alman yıldızı Toni Kroos'a benzetti. AS, Arda için şu değerlendirmeyi yaptı;

'İç orta saha olarak oynayan Türk oyuncu Getafe'de ilk yarıda Toni Kroos'un performansına eşdeğer bir pas performansı sergiledi. Bu sezon şu ana kadar çok fazla fırsat bulamadı. Yakaladığı az sayıdaki fırsatı da değerlendirdiği söylenemez. Ama Getafe'de bu durum değişti. Coliseum'da Arda Güler'in en iyi versiyonunu gördük. Madrid'in oyununu akıllıca yönlendiren ve ona ritim, hız ve dikeylik kazandıran, her zaman var olan bir oyuncunun versiyonunu. Ve aynı zamanda rakip kalenin önündeki güçlü oyuncunun, geçen sezon direklerin arasına gönderdiği her şutu gol olarak sayan oyuncunun. Ancelotti'nin takımı Getafe'den üç puanı Türk oyuncunun sağ ayağıyla attığı klas bir şut sayesinde aldı. Maçtan sonra Real Madrid TV'ye konuşan Güler, “İyi bir gol attım ve üç puan için çok mutluyum” dedi.

Haberin Devamı

Takımın Türk oyuncunun pozisyonuna uygun bir sistemle oynaması koşuluyla, Carletto onun için hücumdan ziyade orta sahada daha iyi bir gelecek öngörüyor. "İkili mücadelelerde biraz güç eksikliği var ama sadece attığı golle değil, oyun yönetimiyle de çok kaliteli. Bence onun geleceği daha çok orada olacak. Şu anda onu bir pivot olarak düşünmek çılgınca olabilir ama gelecekte onu bu pozisyona da koyabiliriz. Tabii ki 4-3-3'te, 4-4-2'de değil" dedi Ancelotti. Kroos'un pozisyonunda oynayan bir Güler, Getafe'de kendisini o Alman gibi gösteriyordu. Hocası ona son bir iltifatta bulundu: “Oyun kurma konusunda sahip olduğu kalite olağanüstü.” En azından bir günlüğüne Kroos'untekrarlanamaz dehasını taklit eden bir fenomen.

Haberin Devamı

‘DON CARLO, OYUNCUSUNUN YANAĞINA ÖPÜCÜK KONDURDU’

Sky Sport Almanya ise genç yıldızın 3 puan getiren performansını şu sözlerle okuyucularıyla paylaştı; Arda Güler, Real Madrid'i 1-0 öne geçiren golüyle karşılaşmanın kaderini belirledi. Bu sonuçla Real, Barcelona'nın 4 puan gerisinde ve hala şampiyonluk yarışında yer alıyor. Don Carlo da bundan memnun kaldı ve öğrencisinin yanağına bir öpücük kondurdu.