Arda Güler, İspanyol medyasını mest etti! 'Muazzam kalite, resital! Sadece hassas damakların anlayabileceği performans...'

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Real Madrid, İspanya Kral Kupası'nda Deportiva Minera'ya konuk oldu. Estadio Municipal Cartagonova'da oynanan ve Alberola Rojas'ın yönettiği karşılaşma Madrid devinin rahat galibiyetiyle sona erdi.

Milli futbolcumuz Arda Güler’in ilk 11’de çıktığı mücadeleye fırtına gibi başlayan Real Madrid 5’te Valverde, 13’te Camavinga’nın golleriyle bir anda 2-0 öne geçti. Sahada müthiş bir performans ortaya koyan Arda, 28. dakikada takımının 3. Golünü kaydetti. İkinci yarıda da oyunu bırakmayan Real Madrid 55’te tecrübeli yıldızı Modric’in ayağından gelen golle farkı 4’e çıkardı.

Maçın başından beri sahanın her yerinde kendini gösteren ve hücum aksiyonlarıyla Minera defansını paramparça eden Arda, 88. Dakikada bir gol daha atarak maçın skorunu belirdi: 5-0.

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ARDA, İSPANYOL MANŞETLERİNDE: RESİTAL

Son dönemlerde Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti’nin çok fazla süre vermediği Arda Güler’in 2 gollü performansı büyük beğeni topladı. İspanyol medyası da gecenin yıldızı olan Arda’yı manşetlerine taşıdı. İşte İspanyolların gözünden Arda Güler'in Deportivo Minera karşısındaki performansı

Marca: İlk yarı: Muazzam kalitesinin detaylarının bir resitali. Maçın ilk şansını bire birde yakaladı ve şutunu kaleye gönderdi. Hemen ardından, harika bir asistin ardından Endrick'i rakip kale önünde yalnız bıraktı. Israrla golü aradı ve kaleciyi sert bir şutla şaşırtacak boşluğu bulana kadar ceza sahasının kenarında sayısız çalım attığı bir hareketle golü buldu.

İkinci yarı: Golü kıl payı kaçıran bir serbest vuruşta olduğu gibi, büyük klasının işaretlerini göstermeye devam etti. Maçı bir gol daha atarak kapattı ve sahip olduğu muazzam vuruş gücünü teyit ederek gol sayısını ikiye çıkardı. SON NOT: 9

El Mundo Deportivo: Türk oyuncu hem bugünün hem de geleceğin Real Madrid oyuncusu olmak için fazlasıyla yeterli kaliteye sahip olduğunu gösterdi. Topa her dokunduğunda bir şeyler oldu ve bunun da ötesinde iki gol attı.

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Sport.es: Dış tarafta başladı ama içeride bitirdi. Çok hareketliydi. İyi bir bireysel oyunda birkaç çalımın ardından sol ayağıyla güzel bir gol attı. İyi bir serbest vuruş kullandı ve skoru belirledi.

'DÜNYA ÇAPINDA BİR YILDIZ'

Defense Central: Arda Güler, takımının Copa del Rey'deki ilk maçında Madrid'in en iyi oyuncusu unvanını aldı.

Real Madrid, Pazartesi günü Cartagonova stadyumunda Deportiva Minera'yı rahat bir şekilde yenerek (0-5) Copa del Rey'de son 16'ya kalmayı garantiledi ve Arda Güler, dünya çapında bir yıldız olduğunu doğrulayan yeni bir performansla beyaz takımın eleme turnuvasındaki ezici zaferinin en önemli kahramanı oldu.

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Her zamankinden daha ileride oynayan Güler, şüphesiz Madrid'in en dengeyi bozan oyuncusuydu ve zaten bildiğimiz yetenekli bir oyuncu olduğunu teyit eden bir duble yaptı. Ancak doğuştan gelen niteliklerine, onu dikkate alınması gereken bir oyuncu olarak teyit eden bir gol atma içgüdüsü ve rakipsiz bir ustalık ekledi. Arda, Madrid'de başarılı olma hayalinden vazgeçmiyor ve sonuna kadar Carlo Ancelotti için işleri zorlaştıracak. Başından itibaren Madrid'in farklı oyununun gerçek gücü oldu, oyunu dağıttı ve sadece hassas damakların anlayabileceği bir oyun ortaya koydu.

Vazgeçmiyor ve daha fazlasını istiyor

Arda Güler'in geleceği hakkında pek çok spekülasyon yapıldı, hatta Transfermarkt bile özellikle az dakika alması nedeniyle hücuma dönük orta saha oyuncusunun olası bir ayrılığından söz etti, ancak doğruyu söylemek gerekirse bu sezon işler tersine döndü ve Madrid'de daha fazla oynamaya başladı.