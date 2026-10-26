Arda Güler, İspanya'da manşetlerde! 'Mourinho ondan Stradivarius istiyor'

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İspanya La Liga'nın 10. haftasında Barcelona ile Real Madrid, Camp Nou'da karşı karşıya geldi.

Büyük heyecana sahne olan mücadeleyi Real Madrid 2-1 kazandı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren iki golü de Kylian Mbappe kaydetti.

ARDA, JOAN GARCIA'YI ZORLADI

Real Madrid'de ilk 11'de sahaya çıkan Arda Güler, şutlarıyla Barcelona savunmasını zorladı. Milli futbolcumuzun 5. dakikadaki vuruşu üstten auta giderken, 18. dakikadaki denemesinde Joan Garcia başarılı oldu. Arda, özellikle 63. dakikada ceza sahası dışından çektiği etkili şutla gole yaklaştı ancak Barcelona kalecisini geçemedi. 71. dakikadaki vuruşu da Garcia'da kalan genç oyuncu, kullandığı kornerlerle de takımının hücumlarına katkı sağladı.

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İSPANYOL BASINI ARDA'YI KONUŞUYOR

İspanyol medyası, maç sonrası Arda'nın harika performansını küpürlerine taşıdı:

EL PAIS: Mourinho’nun Arda Güler ve Bernardo Silva’yı ilk 11’de oynattığı derbi.

Portekizli teknik direktör, son maçlardaki taktik değişikliğini teyit ederek en yetenekli iki orta saha oyuncusunu ilk 11’de bir araya getirdi.

Madrid’i bekleyen bu kadar çetin bir gecede Mou, çift orta saha pozisyonunda Tchouameni ve Valverde’nin sağlam yapısına ya da benzer bir formüle başvurmadı; bunun yerine kadroyu yumuşatmayı ve teknik ayakları sahaya sürmeyi tercih etti. Fransız oyuncuyu kadroda tuttu, evet, ama onu orta sahada Bernardo Silva ile bir araya getirdi.

Ve biraz daha ileride Arda Güler yer alırken, Uruguaylı oyuncu yine sağ bekte görev yaptı. Bu kombinasyon, yaratıcılık konusunda kadrodaki en yetenekli iki oyuncuyu ilk on birde sahaya çıkardı. İki hafta önce, Roma’da Tchouameni-Valverde ikilisiyle yaşanan kötü deneyimden bu yana, Portekizli teknik adamın taktik defteri yeni bir soluğa açılmaya başlamıştı. Her halükarda, böyle bir karşılaşmada ne yapacağı, en sert taktiklerine geri dönüp dönmeyeceği ya da bu açık oyun anlayışını teyit edip etmeyeceği sorusu havada kalmıştı. Ve o, ikincisini yaptı.

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LAVANGUARDIA: Real Madrid'in hücumu etkili ve ölümcül olduğunu kanıtladı. Mbappé'nin fırsatçılığı, Arda Güler'in yaratıcılığı, Bellingham'ın cömertliği ve Diomande'nin ısrarı, Barcelona'nın ligdeki ilk yenilgisine ve PSG'ye karşı Şampiyonlar Ligi mağlubiyetini de sayarsak üst üste ikinci mağlubiyetine yol açtı.

Arda Güler, Madrid'in hücumunda en aktif oyuncuydu. Fırsatlar yarattı, mükemmel paslar verdi, isabetli ortalar yaptı ve birden fazla kez Joan Garcia'yı test etti.

CADENASER: Dokunulmaz gibi görünen Tchouaméni-Valverde ortaklığı sonunda bozuldu. Mourinho, Fede Valverde'yi sağ kanada çekti. Sağ bek pozisyonuna geri döndü ve ilk 11'de sağ bek oynadı. Ardından, Bernardo ve Arda Güler'in ilk 11'e girmesi takıma çok daha fazla kalite ve hücum gücü kazandırdı. Bugün Barça ile o kadar başa baş mücadele ettiler ki Rodri ve Pedri'yi etkisiz hale getirdiler. Adeta görünmez oldular.

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LA OPINION: Arda Güler: Mourinho’nun rock’n’roll yapmasını istediği bir Stradivarius (Keman, pahalı yaylı enstrüman)

Türk oyuncu, son üç maçta maç başına ortalama dört gol atan Real Madrid’in oyun kurucusu haline geldi.

Real Madrid, Arda Güler’i transfer ettiğinde, bir başka Brahim’i (Diaz) kadrosuna kattığını düşünmüştü. Gol vuruşundan çok oyun zekasıyla öne çıkan, ceza sahası çevresinde dolaşan bir oyuncu. Birçoğu onda geleceğin Modric’ini görmek istedi, ancak Hırvat oyuncu Premier Lig’den çok daha olgun bir şekilde gelmişti ve Türk oyuncu ise kırılgandı. Ancak meğer, farkında olmadan, Beyazlar bir Stradivarius satın almışlardı. Antrenmanlarda herkesi büyüleyen bu Türk orta saha oyuncusu, yüksek tempolu ve sert mücadelelerin yaşandığı maçlarda zorlanıyordu. Barcelona, Bayern ya da PSG gibi üst düzey rakiplerle oynanan karşılaşmalar onun için birer çileye dönüşüyordu. Sahada kayboluyordu ve La Liga’daki ince dokunuşları, Şampiyonlar Ligi’nde sadece yüzeysel vuruşlara dönüşüyordu. Vietnam’da uçan bir kelebek gibiydi.

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FİZİKSEL DÖNÜŞÜM

Ancak Xabi Alonso onda bir şey gördü ve ona orta saha oyuncusu olmanın inceliklerini öğretmek istedi. Onu ceza sahası çevresinden uzaklaştırıp topu ona vererek, kimsenin görmediği boşlukları keşfetmesini sağladı. Birinci sınıf bir orta saha oyuncusu olan Alonso, ona her topun son pas olmadığını ısrarla anlattı. De la Peña sendromu. Ona topa özen göstermeyi, korumayı ve her pasta riske atmamayı öğretti. Xabi, ona duraklamasından ve oyun görüşünden nasıl yararlanacağını gösterdi. “Topu almadan önce, nereye göndermek istediğini bilmelisin,” diye tekrar ederdi.

Arda, hem futbol açısından hem de fiziksel olarak büyüdü. Real Madrid’e geldiği gün, tartıya çıktı ve 174 santimetre boyunda 63 kilogram ağırlığında olduğu ortaya çıktı. O zaman 18 yaşındaydı. Üç yıl sonra, yaklaşık 10 kilogram kas kütlesi kazanarak 70 kilogramın üzerine çıktı. Antonio Pintus ve beslenme uzmanları, Türk oyuncuda bu değişimi gerçekleştirdiler. Arda, ilk sezonunda peşini bırakmayan tekrarlayan kas sorunlarını geride bıraktı ve artık maçlara dinç bir şekilde çıkıyor. 2023 yazından bu yana Arda, her gün kişisel bir kondisyon antrenörü, bir fizyoterapist ve protein açısından zengin sıkı bir diyeti denetleyen bir aşçı ile birlikte çalışıyor.

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Arda Güler, Xabi’nin emrinde oynarken pek çok kişinin onda görmek istediği Modric’e daha da yaklaştı. Arda Modric ya da Luka Güler. Ancak şimdi Mourinho geldi; o, planlarında Rodri’ye cetvel ve gönyeyi teslim etmeyi öngörüyordu. Madridli oyuncunun transferinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından, orta sahada oyunu kurmak için tek çözümü, Stradivarius’u (pahalı yaylı keman) kılıfından çıkarmak oldu. Mourinho’nun basın toplantılarında, ne İspanyolca’da ne de “Portuñol”da aradığı kelimeyi bulamadığında, soruları yanıtlamak için İngilizceye başvurması ilginç. Arda’dan bahsederken ise “multitask” kelimesini sıkça kullanmaya başladı; bu kelime, “çoklu görev” anlamına geliyor.

MOURINHO ROCK'N ROLL İSTİYOR



Mourinho, Arda’da dünyanın en ünlü elektro gitarı olan Fender Stratocaster gibi çalması gereken bir Stradivarius görüyor. Portekizli teknik adam, Türk oyuncudan rock’n’roll istiyor. Topu geri kazandıktan sonra oyunu kurmasını ve takımın dikey ataklarını başlatmasını istiyor. Rakibin topu kaybettikten sonra toparlanmaya çalıştığı o zayıf anlarda. Mourinho, onu Tchouameni, Valverde veya Camavinga gibi güçlü oyuncularla birlikte çift orta saha düzeninde denedi. Aşağıdan oyunu kurmak için bir nevi Kroos ya da Modric gibi. Onu iç sahada son pasları vererek kullandı; sanki Pedri ya da Ricky Rubio gibi touchdown’lar, goller ya da basketler dağıtan bir quarterback gibi. Hatta onu kanat oyuncusu olarak da kullandı; Çarşamba günü Leipzig karşısında yaptığı gibi, zamanlama, alan okuma ve duraklama becerisiyle yan kanatları aşarak.

Arda, Stradivarius’u amplifikatöre bağladı ve Real Madrid, Roma, Sevilla ve Leipzig’e karşı oynanan son üç maçta maç başına dört gol olmak üzere toplam on iki gol atarak ona teşekkür etti. Bernabéu, bu Türk oyuncuya hayran kaldı; şimdi geriye kalan tek şey, üst düzey rakiplerle oynanacak büyük maçlarda da kişiliğini ortaya koyması.

MARCA: Real Madrid, tartışmasız son üç yılın en iyi maçını oynadı. İyi pozisyon almış, agresif, organize ve Bernardo, Güler, Bellingham, Tchouaméni ve Diomande'nin topa her dokunuşunda kendini gösteren bir kaliteye sahipti. Bu listeden herhangi bir oyuncuyu çıkarmak haksızlık olurdu. Hepsi olağanüstüydü. Mourinho bir tuzak kurmuştu ve Barça çıkış yolu bulmaktan çok uzaktı. Lamine de Cucurella'nın tuzağına düştü ; o da Barcelona'da parlayan bir başka oyuncuydu.



