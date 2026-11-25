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Şampiyonlar Ligi 5. haftasında, Arda Güler şov vardı. Real Madrid'in PSV'yi 5-1'lik skorla devirdiği mücadelede Arda Güler, 2 asistle öne çıktı.

Arda Güler ilk 11 başlayıp 70 dakika oynadığı maçta ilk gol ve üçüncü golde çok şık asistlerle takımını ateşledi.

Arda, ilk asistini Fede Valverde'ye 50. dakikada yaptı. Ceza sahası içerisinde klas topuk pası ile takım arkadaşını topla buluşturdu ve bu gol ile Real, mücadelede 1-1'lik eşitliği sağladı.

Milli yıldızımız, kendisinin 2. asisti ve takımının 3. golünde Mbappe'ye golü 'al da at' dedi. Ceza sahasını karşı cepheden gören alanda baskı yapan Arda, topu kaptı ve Mbappe'ye pas attı. Mbappe, attığı gol sonrası Arda Güler'i işaret ederek takım arkadaşına destek verdi.

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İSPANYA'DA MANŞETLER ARDA GÜLER

Maç sonrası İspanyol basını, Arda Güler'e dair manşetlerinde ve yorumlarında övgü ile bahsetti.

İşte Arda Güler'e dair öne çıkan yazılar...





AS: Arda Güler, Guti tarzında

Güler, beraberlik için 'Guti tarzı' bir hamle yaptı.

Vinicius harika bir koşu ve mükemmel bir orta yaptı, Diomande topu geri verdi ve Valverde voleyle golü attı, ancak maçın seyrini değiştiren isim Güler oldu. Topukla yaptığı vuruş muhteşemdi ve tüm PSV savunmasını şaşırttı.

Pablo Polo [Marca]:

Real Madrid için mükemmel on maç, üst üste on galibiyet ve bunda 10 numara pozisyonunda oynayan, Zidane'ın giydiği numaraya layık bir oyuncunun, 5 numaralı formayı giyen oyuncunun büyük payı var.

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Jude (Bellingham) Bernabéu'yu büyülüyor. Kroos'un ve ardından Modric'in ayrılışıyla stadyumu korku sarmıştı, ancak İngiliz oyuncu, Güler'in yanında ve Bernardo Silva'nın sürekli gelişimiyle Real Madrid için rüya gibi bir orta saha kurmayı başarıyor .

PSV maçının ikinci yarısında Real Madrid kusursuzdu. Mourinho, her şeyin başladığı Roma maçından sonra, bu orta sahayla beş gol yiyebileceklerini söylemişti, ancak bu sefer Real Madrid golleri attı.

Ramon de Mon: “Bellingham, Arda Güler ve Bernardo Silva ikinci yarıda mükemmel bir futbol sergilediler; onların orta sahada olmasıyla oyun adeta bir kasırgaya dönüştü.”

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Sport: İnanılmaz

Muhteşem bir gösteri. İlk golde Valverde’ye yaptığı asist, futbol stilini en iyi şekilde yansıtıyor. Herkesin düşünmeden şut atmaya eğilimli olduğu, stresin doruk noktasına ulaştığı bir anda, Guti’nin en iyi gecelerini hatırlatan bir topuk pası icat etti. PSV savunmasının yaptığı büyük bir hatanın ardından üçüncü golde Mbappe’ye yaptığı pas da ona aitti. Mourinho’nun Madrid’inde tartışmasız ilk 11’in vazgeçilmez ismi olan Güler, Madrid kadrosunda onun kadar nicelikli bir sihre sahip başka bir futbolcu olmadığını gösterdi.

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Telemundo Deportes:

45 dakika boyunca PSV Eindhoven, Santiago Bernabéu’da Real Madrid’in yakın tarihindeki en derin yaralardan biri olan 1988’in hayaletlerini yeniden canlandırdı. Ancak Arda Güler ortaya çıkarak maçın gidişatını değiştirdi: Pozisyonunu birkaç metre geriye çekti, topun kontrolünü ele geçirdi ve zorlu bir geceyi Real Madrid'in şovuna dönüştürdü.

Tribuna Salamanca: Güler'in ikinci yarıdaki ustaca performansıyla Real Madrid, PSV'yi ezici bir şekilde mağlup etti.