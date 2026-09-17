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Arda Güler İspanya'da gündem oldu! 'Real Madrid'in en iyisi'

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#Arda Güler#Real Madrid#La Liga
Arda Güler İspanyada gündem oldu Real Madridin en iyisi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2026 14:59

Real Madrid'in ve A Milli Futbol Takımı'mızın yıldızı Arda Güler, İspanya'da gündem olmaya devam ediyor. Son olarak oynanan Elche maçında muhteşem performansını frikik golü ile süsleyen Arda için 'Real Madrid'in en iyisi' yorumunda bulunuldu.

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Real Madrid, İspanya La Liga'nın 6. haftasında deplasmanda Elche ile karşı karşıya geldi. Eflatun beyazlılar, mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Arda Güler İspanyada gündem oldu Real Madridin en iyisi

İspanyol devinin galibiyet golü 90+1'de gelirken, Arda Güler'in serbest vuruştan attığı muhteşem frikik golü gecenin en çok konuşulan olayı oldu.

'ARDA, REAL MADRID'İN EN İYİSİ'

Maç sonrası İspanyol yorumcu Albert Ortega, Arda Güler'den övgü ile bahsederken şu sözleri sarf etti:

Arda Güler İspanyada gündem oldu Real Madridin en iyisi

"Arda Güler, takım arkadaşlarının performansını yükselttiği için, şu anda Real Madrid'in en iyi oyuncusu. Carlos Espi de yedek kulübesinden dahil olarak inanılmaz katkı veriyor. Gol atma konusunda müthiş yeteneği var.

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Xabi Alonso, Arda Güler'in özel yeteneğe sahip olduğunu gördü ancak onu orta sahada oynatmayı denedi, başarılı olamadı. Böylesine kritik bir pozisyonda rakibin baskısına dayanacak fiziksel güce sahip değildi. Ancak Mourinho ile birlikte, tam potansiyelini ortaya çıkarıyor gibi görünüyor.

Arda Güler İspanyada gündem oldu Real Madridin en iyisi

Pasları çok güvenilir. Hatlar arasında hareket ederek ve hücumla bağlantı kurarak oyuna yön veriyor. Elche maçında performansını muhteşem bir serbest vuruş golü ve üç kilit pasla taçlandırdı. Takım arkadaşlarını nasıl bulacağını biliyor ve bu da sonuçta tüm takıma fayda sağlıyor."

 

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#Arda Güler#Real Madrid#La Liga

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