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Arda Güler ilk antrenmandan Carlo Ancelotti'nin gözüne girdi

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#Arda Güler#Real Madrid#Ancelotti
Arda Güler ilk antrenmandan Carlo Ancelottinin gözüne girdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2023 17:06

Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, dış basında gündemde olmayı sürdürüyor. İspanyol deviyle dün ilk idmanına çıkan Arda Güler'in, İtalyan teknik adamın gözüne girdiği ifade edildi.

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Fransız kaynaklı Foot Mercato internet sitesi, Arda Güler’in ilk idmanda teknik direktör Carlo Ancelotti’yi etkilediğini ifade etti. Tekniği ile dikkat çeken 18 yaşındaki milli futbolcunun yeni takım arkadaşı Brahim Diaz ile ön plana çıktığı kaydedilirken oyuncuların kendilerine kadroda yer bulmak için rekabete hazır olduklarının altı çizildi.

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İspanyol Relevo internet sitesi ise yaptığı haberde Arda Güler’in soyunma odasında gösterdiği utangaç hareketlerin sahaya çıktığında tamamen değiştiğini ve oyuncunun kalitesini gösterdiği ifade edildi. Öte yandan Arda'nın fiziksel olarak gelişmesi gerektiği de aktarıldı.

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#Arda Güler#Real Madrid#Ancelotti

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