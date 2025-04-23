Arda Güler attı! Real Madrid, Getafe deplasmanında 3 puan peşinde

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İspanya LaLiga'da bitime 6 hafta zirve takibini sürdüren Real Madrid, deplasmanda Getafe'ye konuk oluyor.

Barcelona'nın dün Mallorca'yı yenerek puan farkını 7'ye çıkarmasıyla hata yapma lüksü kalmayan Eflatun-beyazlılar, zorlu deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefliyor.

Türkiye saati ile 22.30'da başlayan maçta Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

CANLI ANLATIM

Getafe 0-1 Real Madrid

Gol: 21' Arda Güler

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Getafe: David Soria; Djene, Duarte, Berrocal, Alderete, Iglesias; Terrats, Luis Milla, Arambarri, Bernat; Borja Mayoral.

Real Madrid: Courtois; Lucas Vazquez, Asencio, Alaba, Fran García; Fede Valverde, Tchouaméni; Arda Güler, Brahim Díaz, Vinicius; Endrick.

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GETAFE - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Getafe ile Real Madrid'in karşı karşıya geldiği maç Alfonso Pérez Kolezyumu'nda oynanıyor. Zorlu mücadele EXXEN ve S Sport platformlarından canlı olarak yayınlanıyor.