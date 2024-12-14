Arda Güler ile Kenan Yıldız aynı takımda buluşuyor! Bomba transfer iddiasını İspanyollar duyurdu...

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İki sezon önce Fenerbahçe'den 20+10 milyon euro bonservis bedeliyle dünya devi Real Madrid'e transfer olan ve istediği süreleri almakta zorlanan Arda Güler ile ilgili ayrılık haberlerin ardı arkası kesilmiyor.

Devre arası transfer dönemine kısa bir süre kala takımlar kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına hız katarken, 19 yaşındaki futbolcu için de pek çok dev takım devreye girmiş durumda.

ALDIĞI SÜREDEN MEMNUN DEĞİL

Eflatun beyazlıların geniş kadrosunda bulduğu süreden memnun olmayan milli yıldızın da farklı seçenekleri değerlendirebileceği iddia ediliyor.

LEVERKUSEN İDDİASI GÜNDEMDE

İspanyol medyasından El Nacional’da yer alan habere göre Bayer Leverkusen'i çalıştıran Xabi Alonso, Türk futbolcunun transferi için Alman kulübünün yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirdiği ileri sürülmüştü.

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Real Madrid yönetiminin izin vermesi durumunda Xabi Alonso’nun takımının sadece Arda için 40 milyon euro ayırdığı aktarılmıştı.

ANCELOTTI 'TAKIMDA KALACAK' DEMİŞTİ

Geçtiğimiz gün basın toplantısında Endrick ve Arda Güler'in geleceğine dair açıklamalar yapan teknik direktör Carlo Ancelotti, "Endrick ve Arda takımda kalacak. Biraz daha fazla dakikaya ihtiyaçları olabilir ama benim kimseye karşı bir önyargım yok. İster 18, ister 40 yaşında olsun. Takımı en doğru şekilde sahaya çıkarmaya çalışıyorum. Bazen Arda ve Endrick'le bu olabilir, bazen onlarsız olabilir. Genç isimlere karşı sabırlı olmanız gerekiyor." diye konuşmuştu.

BOMBAYI YİNE İSPANYOLLAR DUYURDU

İspanyol gazeteci ve TV yorumcusu Eduardo Inda, canlı yayında Arda Güler ile ilgili bomba bir haber verdi. Inda, 19 yaşındaki futbolcuya İtalya Serie A devi Juventus'un talip olduğunu söyledi.

KENAN YILDIZ İLE BULUŞACAKLAR

İtalyan devi Juve'nin ocak ayında yıldız futbolcuyu kiralamak istediği aktarılırken Arda ile Kenan'ın aynı takımda buluşacağı ortaya çıktı. Real Madrid'in bu kiralık teklifi kabul etmesi durumunda 2025 yılında iki millî futbolcu aynı takımda oynayacak.

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KENAN'DAN MUHTEŞEM GRAFİK

Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Juventus ile Manchester City'nin kozlarını paylaştığı maçta asist yaparak dikkat çeken Kenan Yıldız ayakta alkışlanmıştı.

Torino'da oynanan mücadelede Juventus, Pep Guardiola'nın City'sini 2-0'lık skorla devirdi. Juventus'a galibiyeti getiren golleri Kenan Yıldız'ın asistinde 53. dakikada Dušan Vlahović ve 75. dakikada Weston McKennie kaydetti.

KENAN AYAKTA ALKIŞLANDI

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Kenan Yıldız, 84 dakika süre alırken performansıyla ayakta alkışlandı.

Bu sonuçla puanını üçüncü galibiyetini alan Juventus, puanını 11'e çıkardı. Manchester City ise 8 puanda kalarak büyük hayal kırıklığı yaşadı.

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8 GOLE KATKI YAPTI

Bu sezon İtalyan ekibiyle 21. maçına çıkan Kenan Yıldız, 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.