Arda Güler ile Carlo Ancelotti'nin görüşmesini servis ettiler! İlginç iddia: 'Rahatsız oldu' | 'Saçmaladığımı düşünme ama...'

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Bu sezon Real Madrid forması ile yeteri kadar süre alamayan milli yıldızımız Arda Güler'in hocası Ancelotti'den daha fazla süre istediği ve İtalyan çalıştırıcının bu söylemden rahatsız olduğu iddia edildi

ANCELOTTI RAHATSIZ OLDU

Madrid cephesine yakın kaynaklardan Defensa Central'de yer alan haberde; 19 yaşındaki futbolcunun hocasından daha fazla süre istediğine ve deneyimli çalıştırıcının Arda'nın konuşma tarzından rahatsız olduğu yazıldı.

Carlo Ancelotti'nin Arda'ya takımla beraber yapılan idmanın ardından özel olarak konuştuğu ve yanıt olarak "Saçmaladığımı düşüneceksin ama antrenmanlarından çok memnunum, böyle devam et." dediği aktarıldı.

VILLARREAL MAÇINDA SONRADAN GİRDİ

La Liga'nın 9. haftasında Real Madrid, sahasında Villarreal ile kozlarını paylaştı. Santiago Bernabeu'daki maçı Real Madrid 2-0'lık skorla kazandı.

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Madrid ekibine galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Federico Valverde ve 73. dakikada Vinicius Junior attı.

Real Madrid'de Arda Güler, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Milli futbolcu, 79. dakikada Vinicius Junior'ın yerine oyuna dahil oldu.

ARDA'NIN RAKİPLERİ ÇOK FAZLA

Ancelotti geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir basın toplantısında, Arda'nın geçen yıldan daha fazla ön planda olduğunu belirerek "Az oynuyor çünkü çok fazla rekabet var. Arda'nın rakipleri çok fazla. Kolay değil ama geçen yıldan daha fazla ön planda." ifadelerini kullanmıştı.

MOURINHO'DAN ARDA'YA TRANSFER TELEFONU

Öte yandan Real Madrid'in Atletico ile karşılaşacağı derbinin ardından Marca'da yer alan haberde dikkat çeken bir Arda Güler haberi yayınlanmıştı.

Paul Polo'nun yazdığı haberde Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun yaz transfer döneminde Arda Güler'i bizzat arayarak kendisini takımda görmek istediği iddia edilmişti.

Ancak Real Madrid yönetimi ve Ancelotti'nin geçen sezonun sonu ve EURO 2024'teki performansı sebebiyle Arda'yı ısrarla takımda tutmayı tercih ettiği aktarılmıştı.

ARDA GÜLER BU SEZON NE YAPTI?

19 yaşındaki milli futbolcumuz bu sezon Real Madrid formasıyla 9 maçta toplam 280 dakika süre aldı. Bu süre zarfında 19 yaşındaki futbolcu gol ya da asist katkısı veremedi.

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"GELMEK İSTERSE NEDEN OLMASIN"

Mourinho, imza töreninde kendisine sorulan 'Arda Güler'i yeniden takımda görmek ister misiniz?' şeklindeki soruya; "Gelmek isterse neden olmasın. Real Madrid gibi bir takımda oynuyorsanız ve genç bir oyuncuysanız geri gelmek istemezsiniz. Kulübünü gerçekten seviyorsa ve geri gelmek istiyorsa maaşının yüzde 75'ini de Real Madrid ödeyecekse gelmesini isteriz." cevabını vermişti.

Portekizli teknik adam HT Spor'a verdiği röportajda ise Arda ile ilgili şunları söylemişti: Real Madrid dünyanın en büyük kulübü. Son dönemde genç oyuncuları kadrosuna katıyor ve bunu çok iyi yapıyor. Oyuncuların da orada kalıp başarılı olmak için mücadele ettiğini görüyoruz. Oyuncu ‘burada oynamak için yeteri kadar iyiyim, burada olmaktan korkmuyorum’ diye düşünmeli. Genç Arda bu büyük karakteri gösteriyor. Üst seviye bir kalite.