Arda Güler ile Bellingham, Real Madrid'de tartışma konusu oldu! Zubimendi ve transfer pişmanlığı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2025 14:48

Son olarak La Liga’da Rayo Vallecano deplasmanına çıkan ve mücadeleden 0-0’lık beraberlikle ayrılan Real Madrdid’de Arda Güler ve Jude Bellingham için tehlike çanları çalmaya başladı. Öte yandan Madrid’de orta saha pozisyonunda Zubimendi pişmanlığı yaşandığı kaydedildi.

A Milli Futbol Takımı’mızın ve Real Madrid’in yıldızı Arda Güler ile beraber Jude Bellingham’ın performansı, İspanyol basınında soru işaretlerine neden oldu.

Real Madrid orta sahasının bel kemiği olan Arda-Bellingham ikilisinin üreticilik konusunda yaşadığı problem sorun yaratıyor.

DEPLASMANDA PUAN KAYBI YAŞANDI

Real Madrid, son olarak İspanya La Liga’da Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0’lık beraberlikle sonuçlandı. Bu sonucun ardından 3. Bölgeye ulaşamayan toplar için Xabi Alonso’nun yeni bir strateji geliştirmesi ve Arda-Bellingham ikilisinin hücum oyuncularına daha çok yardımcı olması gerektiği kaydedildi.

Konuya ilişkin İspanyol basınında yer alan haberde şu ifadelere yer verildi:

Real Madrid, topu ileri taşıma ve rakip savunmada karışıklık yaratabilecek paslar bulma konusunda gözle görülür bir sorun yaşıyor . Mbappe ve Vinicius kendilerine gelen pasları kaçırıyor, Camavinga, Tchouameni, Brahim ve Rodrygo yeterli değil. Bellingham ve Arda Güler bu oyuncuları topla buluşturma yeteneğine sahip.

Xabi Alonso, bu sorunun farkında ve bölünmüş olan parçaları yerine getirmek zorunda. Bazen istemediği bir şekilde oynasa da, kadroya ve elindeki oyuncuların profiline uyum sağlamak zorunda. Şu an için bu zor görünüyor çünkü bazı oyuncular talimata uymuyor.

Real Madrid, kış transfer sezonunda orta sahaya bir takviye yapmayacak ancak sezon sonu için düşünülüyor. Çünkü ara transfer sezonunda istenen orta saha oyuncusunun alınması zor görülüyor.

DAHA FAZLA SORUMLULUK ALMALARI GEREKİYOR

Jude ve Arda, orta sahanın ilerisinde oynamasalar bile, oyun kurmak için ileriye çıkmak zorundalar. Hücum oyuncuları ile topu buluşturmalılar. Rayo Vallecano maçında, orta sahada derin boşluklar görüldü.

Arda ve Jude, oyunun kontrolünü belirlemek ve tempoyu yönetmek için sürekli pozisyon değiştirecekler. Aksi taktirde yoğun pres altında kaldıkları kritik maçlarda Real Madrid'in taktiği 'öngörülebilir' olacak. Xabi Alonso her iki oyuncuya da güveniyor ve kalitelerine inanıyor. Kendilerine yapılan eleştirileri susturacaklarına inanıyor çünkü olağanüstü yeteneklere sahipler ve henüz çok genç oldukları için gelişebilirler.

ZUBIMENDİ PİŞMANLIĞI

Xabi Alonso, orta saha pozisyonunda oyunu kontrol edebilen, tempoyu ayarlayabilen bir oyuncuya sahip olmak istiyor. Liverpool ve Vallecano maçlarında Arda'nın oyun kurmak için geri çekilmesine, Camavinga'nın çabalarına ve Cabellos'un isteğine rağmen bu ihtiyacın olduğu görüldü.

Xabi, kamuoyuna açıklamasa da Zubimendi'yi transfer etmemiş olmaktan hala pişman.

İspanyol orta sahanın oyun kurmada büyük katkı sağlayacağına, bu ihtiyacın belirgin bir şekilde olduğu, birçok maçta takıma düzen getireceğine inanıyor.

Ancak, Real Madrid'in tek sorununun bu olmadığını da kabul ediyor. Takımın her maçta hem hücumda hem de savunmada çok daha fazla koşması gerekiyor. Hala bireysel düşünen oyuncular var ve bu, takımın kolektif çabasını olumsuz etkiliyor.

