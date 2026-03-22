×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Arda Güler, idollerini açıkladı: Kendimi onlara benzetmeye çalışıyorum
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2026 07:00

Real Madridli Arda Güler, idol olarak gördüğü futbolcuları açıkladı. Milli futbolcu, "Kendime örnek aldığım oyunculardan birisi küçüklükten beri Alex de Souza'ydı. Şimdi biraz daha fazla Mesut Özil ve Luka Modric'i izlemeye çalışıyorum. Onlara kendimi daha da fazla benzetmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, çocukken kendisine Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'yı örnek aldığını söyledi. Kulübünün sosyal medya hesabında yayınlanan röportajda taraftarların kendisine yönelttiği soruları yanıtlayan milli futbolcu, "Kendime örnek aldığım oyunculardan birisi küçüklükten beri Alex de Souza'ydı. Şimdi biraz daha fazla Mesut Özil ve Luka Modric'i izlemeye çalışıyorum. Onlara kendimi daha da fazla benzetmeye çalışıyorum çünkü elit futbolcular" dedi.

İSPANYA iLE TÜRKiYE KARDEŞ ÜLKE

İspanya'ya iyice alıştığını anlatan Arda, "Kültürleri çok farklı değil, İspanya ile Türkiye iki kardeş ülke diyebilirim. En çok siesta kültürünü seviyorum çünkü ben de küçüklüğümden beri öğlen uykusunu severim" diye konuştu. Real Madrid'deki bütün futbolcularla arasının çok iyi olduğunu belirten genç yıldız, "Hepsine çok saygı duyuyorum. Onlardan her gün bir şeyler öğreniyorum. Real Madrid beni her konuda daha iyi olmaya itiyor" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınReal Madrid efsanesi Gutiden Arda Gülere destek Farklı yıllar, paralel hayatlar...Real Madrid efsanesi Guti'den Arda Güler'e destek! 'Farklı yıllar, paralel hayatlar...'Haberi görüntüle

LAHMACUN, iSKENDER, MANTI

Arda Güler, Elche maçında 68.6 metreden attığı gol için şunları söyledi: "Daha önce de denemiştim bunu. Her zaman böyle bir gol atmak istiyordum çünkü böyle bir vuruş kalitem var. Kaleciyi önde gördüğümde hep böyle vuruşlar deneyebiliyorum. Maçlardan önce böyle olayları düşünüyorum, eğer sahada başıma gelirse ne yapabilirim diye." Milli futbolcu, "En sevdiğin yemekler hangileri?" sorusunu da şöyle yanıtladı: "Lahmacun, iskender diyebilirim ve annemin yaptığı mantı"

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!