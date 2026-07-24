Arda Güler için yeni iddia: 'Saf dışı bırakmak istediler'

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Real Madrid'de geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla övgüleri toplayan Arda Güler için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Arda Güler, 51 maçta forma giydiği sezonda 6 gol atıp 14 asist yaptı. Bu asistlerin 8'i, Kylian Mbappe'ye gitti.

XABI İLE İLK 11'E YERLEŞTİ

İlk 2 sezonda daha az forma şansı bulan milli futbolcu, Xavi Alonso'nun göreve gelmesiyle birlikte ilk 11'e yerleşmişti. Genç yıldız, Sonrasında Arnbeloa döneminde de formayı bırakmadı.

'SAF DIŞI BIRAKMAK İSTEDİLER'

Fransız gazeteci Romain Molina, Arda Güler'in geçtiğimiz sezon yaşadığı zorlukları anlattı. Real Madrid'deki bazı yıldızların, Arda'yı saf dışı bırakmaya çalıştığını iddia etti.

Molina'nın haberinde "Real Madrid'de Vinicius Junior, Bellingham, Valverde, Rodrygo ve Endrick, Xabi Alonso'ya karşıydı. Bunun en büyük sebebi de Arda Güler'di. Xabi Alonso çünkü Arda Güler'i çok seviyor, ona çok güveniyor ve sürekli ilk 11'de oynatıyordu. Bu yüzden diğer oyuncular Arda Güler'i saf dışı bırakmak istiyordu. Ancak Arda Güler çok sakin bir karakter ve bu sezon Real Madrid'in en iyi oyuncularından biri oldu. Milli Takım formasıyla da en iyilerin başında geliyordu. Dolayısıyla hepsi Arda Güler'i saf dışı bırakmak istiyordu" ifadeleri yer aldı.