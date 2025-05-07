Arda Güler için yeni bir dönem başlıyor! ‘Xabi Alonso büyük hayranı! Vazgeçilmez olacak’

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La Liga'nın 35. haftasında Real Madrid, Barcelona'ya konuk olacak. Sezon sonunda ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olan Ancelotti’nin geleceği bu maç sonrası kesinleşecek.

İtalyan teknik direktör, Katalan ekibini mağlup edip son güne kadar La Liga’da şampiyonluk için savaşmak istiyor. Ancelotti ayrılık konusunda ise Real Madrid'e yapacağı son büyük hizmet sonrası vedaya hazırlanıyor.

BREZİLYA YOLCUSU

Önceki hafta Brezilya ile görüşmeleri tıkanan Ancelotti, sonraki görüşmelerde anlaşma sağlamıştı. Brezilya Milli Takımlar Direktörü Rodrigo Caetano, Ancelotti'nin Brezilya milli takımının başına geçme olasılığı sorusuna: "Teknik direktörü en geç önümüzdeki hafta bitirmeyi planlıyoruz." yanıtını verdi. LaLiga’nın son maçıyla Ancelotti’nin resmen açıklanması bekleniyor.

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ANCELOTTİ YERİNE XABİ ALONSO GELİYOR

Real Madrid’de yeni hoca arayışları başlarken, pole pozisyonunda Xabi Alonso’nun olduğu ifade edildi. Real Madrid, İspanyol teknik adamla görüşmelerine devam ediyor. Başkent ekibinin başkanı Florentino Perez’in Alonso ile yüz yüze görüşüp prensip anlaşmasına vardığı da ifade edildi.

ALONSO’NUN KİLİT OYUNCULARINDAN OLACAK

Bayer Levekusen'in başında geçen yaz ve ara transfer döneminde Arda Güler'i transfer etmek isteyen Xabi Alonso, yıldız oyuncuyla Real Madrid'de buluşacak. Arda Güler'i çok beğenen Alonso, genç yıldızı gelecek sezon takımın kilit isimlerinden biri olarak görüyor. Liverpool'dan ayrılıp Real Madrid'e transfer olan Alexander-Arnold'un da katılmasıyla kadrosunu iyice güçlendirecek olan İspanyol teknik adam, Arda Güler'den vazgeçmeyecek.

ANCELOTTİ BİLE GÖRMEZDEN GELEMEDİ

Bu sezonun ilk bölümünün büyük kısmını yedek kulübesinde geçirmesine rağmen aldığı her dakikayı değerlendiren Arda Güler, takımdaki yerini sağlamlaştırdı. Türk yıldızına süre verme konusunda cimri davranan Ancelotti bile Arda'nın son haftalardaki müthiş performansını yok sayamadı ve ilk 11'de şans vermeye başladı.

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EL CLASİCO’DA 11’DE BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Geçen hafta oynanan Celta Vigo maçında attığı 1 gol ve yaptığı 1 asistle maçın oyuncusu olan Arda'yla ilgili mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Ancelotti, El Clasico'da ilk 11'de başlatma sinyalleri verdi.

GELECEK SEZON TAKIMIN VAZGEÇİLMEZİ OLACAK

Real Madrid'in El Clasico'da da en güvendiği isimlerden olan Arda Güler, gelecek sezon kendisini çok beğenen Xabi Alonso'yla birlikte ilk 11'in değişmez isimlerinden biri olacak.

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‘ARDA’NIN BÜYÜK HAYRANI’

AS'da yer alan haberde Xabi Alonso için 'Arda'nın büyük hayranı' ifadeleri kullanılırken sezon içinde fizik olarak da güçlenen ve 2029'a kadar Real Madrid ile sözleşmesi bulunan Türk yıldız için yeni bir dönem başlıyor.