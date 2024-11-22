Arda Güler için transfer sürprizini duyurdular! Fenerbahçe'nin kapısından dönmüştü, milli yıldızı istiyor

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Fenerbahçe'den Real Madrid'e büyük sansasyonla transfer olan Arda Güler'in İspanyol devindeki macerası istediği gibi gitmiyor.

MİLLİ TAKIM'DA DAHA ÇOK SÜRE BULDU

Bünyesinde Bir çok yıldız bulunduran Real Madrid'de forma almakta güçlük çeken 19 yaşındaki futbolcu, Temmuz 2023'ten bu yana A Milli Takım'da İspanyol devine oranla daha fazla süre şansı buldu.

Söz konusu süreçten bu yana Real Madrid'de 744 dakika oynayan genç yıldız, milli takımda ise 991 dakika sahada kaldı.

Real Madrid'de bu sezon skor katkısı yapamayan genç futbolcu, İspanyol ekibinde skora etki ettiği tüm maçları geçen sezon oynadı.

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ARSENAL'DEN TEKLİF HAZIRLIĞI

İspanyol basınından Sport45'te geçtiğimiz günlerde yer alan haberde Premier Lig devi Arsenal'in Arda Güler için transfer planlaması yaptığı belirtilmişti.

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Haberde Real Madrid'de süre bulamayan Martin Odegaard'ı renklerine bağlayarak bir dünya yıldızına dönüştüren İngiliz ekibinin Arda Güler için de aynı etkiyi yaratmayı hedeflediği ifade edildi.

Arsenal'in Arda için satın alma opsiyonlu kiralık teklifi yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

NAPOLI VE MILAN İDDİASI!

Bugün ise Arda Güler için İtalyan basınından yeni bir transfer iddiası geldi. Calciomercato'nun haberine göre Serie A'da liderlik koltuğunda oturan Napoli, Arda Güler'in Real Madrid'deki durumunu yakından takip ediyor. Antonio Conte'nin de çok beğendiği genç yıldız için transfer operasyonu yapılabileceği ifade edildi.

Haberde Milan'ın da Arda Güler için istekli olduğu ve durumunu yakından takip ettiğinin altı çizildi.

CONTE, FENERBAHÇE'NİN KAPISINDAN DÖNMÜŞTÜ

Sezon başında Napoli'nin başına geçen ve takımı liderliğe taşıyan Antonio Conte, Fenerbahçe'de başkan adayı olan ve daha sonra çekilen Sadettin Saran ile görüşmüştü.

Çıkan haberlerde Saran'ın başkan olması halinde Conte'yi Fenerbahçe'nin başına getireceği ifade ediliyordu.

FLORENTINO PEREZ AYRILMASINI İSTEMİYOR

Geçtiğimiz hafta İspanyol basınında çıkan haberlerde Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Arda Güler'in takımdan ayrılmasını istemediği belirtilmişti.

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