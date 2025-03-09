Arda Güler için takas ihtimali! Kulüpler düzeyinde görüşmeler başladı

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Sezona büyük umutlarla başlayan milli futbolcu Arda Güler için Real Madrid'de işler yolunda gitmiyor.

Eflatun-beyazlıların Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 3 maçta süre alamayan Arda, takımının La Liga'da oynadığı son 7 maçta ise yalnızca 3 maçta 72 dakika şans bulabildi.

Sezon sonunda Real Madrid'den ayrılacağı öne sürülen Arda Güler için transfer iddiaları da giderek artmaya devam ediyor.

TodoFichajes’in haberine göre; La Liga ekiplerinden Real Sociedad, Arda Güler’in durumunu sormak için yönetimiyle iletişime geçti.

Geçtiğimiz yıllarda Real Madrid'den Theo Hernández, Martin Odegaard ve Takefusa Kubo gibi isimleri genç yaşlarında kadrosuna katan ve düzenli forma şansı vererek bu oyuncuların gelişimlerine büyük katkıda bulunan Real Sociedad'ın Arda Güler'in kariyerinde de benzer bir etki yaratabileceğine dikkat çekildi.

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REAL MADRID BUNDESLIGA'YA GÖNDERMEK, ARDA LA LIGA'DA KALMAK İSTİYOR

Arda Güler'le şu ana dek en çok ilgilenen takımların Bundesliga ekipleri RB Leipzig ve Eintracht Frankfurt olduğu, Real Madrid'in de genç oyuncuyu gelişimini hızlandırmak için Almanya'ya kiralamak istediği, ancak Arda Güler'in önceliğinin İspanya'da kalmak olduğu belirtildi.

TAKAS İHTİMALİ VAR!

Haberin devamında Real Madrid'in de Real Sociedad forması giyen İspanyol orta saha oyuncusu Martin Zubimendi'yle ilgilendiği aktarıldı.

Eflatun-beyazlı ekibin yaz transfer döneminde 26 yaşındaki ön liberoyu kadrosuna katmak için Arda Güler'i takasta kullanabileceği ve böylece transferi daha ucuz hale getirebileceği iddia edildi.

Piyasa değeri 60 milyon Euro olan Zubimendi, İspanya Milli Takımı'nda da düzenli olarak forma giyiyor.