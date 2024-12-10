Arda Güler için sürpriz transfer teklifi: Attığı golden sonra yönetimi topladı, alın emri verdi! Kulüp tarihine geçecek...

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İki sezon önce Fenerbahçe'den 20+10 milyon euro bonservis bedeliyle dünya devi Real Madrid'e transfer olan ve istediği süreleri almakta zorlanan Arda Güler ile ilgili ayrılık haberlerin ardı arkası kesilmiyor.

Devre arası transfer dönemine kısa bir süre kala takımlar kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına hız katarken, 19 yaşındaki futbolcu için de pek çok dev takım devreye girmiş durumda.

ALDIĞI SÜREDEN MEMNUN DEĞİL

Eflatun beyazlıların geniş kadrosunda bulduğu süreden memnun olmayan milli yıldızın da farklı seçenekleri değerlendirebileceği iddia ediliyor.

XABI ALONSO'DAN SÜPRİZ GÖRÜŞME

Geçmişte 5 yıl Real Madrid forması giyen ardından başkent ekibinin altyapı takımlarında antrenörlük yapan ve günümüzde Bayer Leverkusen'i çalıştıran Xabi Alonso, Arda Güler için devreye girdi.

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İspanyol medyasından El Nacional’da yer alan habere göre Xabi Alonso, Türk futbolcunun transferi için Alman kulübünün yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirdi.

ATTIĞI GOLDEN SONRA...

Alonso'nun Arda'yı uzun süredir takip ettiği belirtilen haberde, Girona deplasmanında attığı golün hemen ardından ilk somut adımlarını attığı aktarıldı. Leverkusen yönetimine karşı Arda’nın transferi için ısrarcı olduğu iletilen Alonso’nun, yaz döneminde de istediği oyuncunun bu kez alınması için ciddi baskı yaptığı belirtildi.

60 MİLYON EURO DETAYI

'Xabi Alonso, Florentino Perez’e iki Real Madrid oyuncusu için 60 milyon euro teklif etti' başlığıyla manşetlenen haberde Leverkusen'in teknik patronunun Arda Güler ile birlikte sol bek oyuncusu Fran Garcia’yı da takımına kazandırmak istediği ifade edildi.

Hem Arda hem de Garcia için kolları sıvayan Alman ekibinin iki yıldız için 60 milyon euroyu gözden çıkardığı ileri sürüldü.

KULÜP REKORU OLABİLİR

Real Madrid yönetiminin izin vermesi durumunda Xabi Alonso’nun takımının sadece Arda için 40 milyon euro ayırdığı aktarıldı.



Ancelotti'nin ve başkan Perez'in genç yıldızın ayrılmasını istemediğine vurgu yapılan haberde, 40 milyon euroya bu transferin gerçekleşmesi durumunda Bayer Leverkusen tarihinin en pahalı transferinin Arda Güler olacağı iddia edildi.

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TAKIMDA KALACAK DEMİŞTİ

Geçtiğimiz gün basın toplantısında Endrick ve Arda Güler'in geleceğine dair açıklamalar yapan teknik direktör Carlo Ancelotti, "Endrick ve Arda takımda kalacak. Biraz daha fazla dakikaya ihtiyaçları olabilir ama benim kimseye karşı bir önyargım yok. İster 18, ister 40 yaşında olsun. Takımı en doğru şekilde sahaya çıkarmaya çalışıyorum. Bazen Arda ve Endrick'le bu olabilir, bazen onlarsız olabilir. Genç isimlere karşı sabırlı olmanız gerekiyor." diye konuşmuştu.