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Arda Güler için Salah ve De Bruyne örneği ve çağrı: Manchester United sözleşme imzalamalı

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#Transfer#Arda Güler#Manchester United
Arda Güler için Salah ve De Bruyne örneği ve çağrı: Manchester United sözleşme imzalamalı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2024 19:54

Manchester United'ın eski futbolcularından Dwight Yorke, Premier Lig devinin milli futbolcu Arda Güler'i transfer etmesi gerektiğini söyledi.

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İngiliz ekibi Manchester United'ın eski oyuncusu Dwight Yorke, Arda Güler'le ilgili açıklamalar yaptı.

Arda'nın bir yıldız gibi parladığını söyleyen Dwight Yorke, Mirror'a yaptığı açıklamada, "Arda Güler'in birkaç yıldır harika çocuk olduğu konuşuluyor ve Türkiye için attığı harika golle bu özel niteliğe sahip olduğunu gösterdi. Avrupa'yı aydınlattı ve şimdi herkes onu Real Madrid'in yedek kulübesinden kurtarmak isteyecek." dedi.

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"DE BRUYNE VE SALAH GİBİ OLABİLİR"

Milli yıldız Arda Güler'in İngiliz ekibi için çok uygun olduğunu kaydeden Yorke, "Kevin De Bruyne ve Mohamed Salah gibi isimlerin Chelsea gibi büyük bir kulüpten ayrıldığını ve bunun kariyerlerine fayda sağladığını gördük, Arda Güler'in Real Madrid'den ayrılıp Man United'a katılmasının da benzer bir durum olmayacağını kim söyleyebilir? Hafta içi ve hafta sonu oynama fırsatına ihtiyacı var. Herkes tecrübeli ve hızlı bir çözüm arıyor ama dünya çapında bir oyuncu olabilecek Arda Güler'i göz ardı etmemeliyiz. Manchester United onunla sözleşme imzalamalı." ifadelerini kullandı.

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Arda Güler için Salah ve De Bruyne örneği ve çağrı: Manchester United sözleşme imzalamalı

REAL'DE TARİHE GEÇTİ

Real Madrid formasıyla çıktığı Villarreal karşılaşmasında 2 gol birden atarak gol sayısını 6'ya çıkaran Arda Güler, en az dakikada en fazla gol atan futbolcu oldu.

La Liga'da Arda Güler, Real Madrid'de bu sezon 4. kez ilk 11'de sahaya çıktı.

19 yaşındaki Arda Güler, bu sezon La Liga'da toplam 6 gol atarak Real Madrid tarihinde en az dakikada en fazla gol atan futbolcu olarak tarihe geçti.

DÜNYA YILDIZLARINI GERİDE BIRAKTI

LaLiga'da 373 dakikada 6 gol atma başarısı gösteren Arda Güler; 6 gole 436 dakikada ulaşan Ronaldo, 605 dakikada erişen Ronaldo Nazario, 749 dakikada bulan Raul ve La Liga tarihinin en golcüsü olan ve 780 dakikada 6 gole ulaşan Lionel Messi'yi geride bıraktı.

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#Transfer#Arda Güler#Manchester United

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