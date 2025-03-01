Arda Güler için Real Madrid'e resmi teklif geldi! Başkan Perez son kararı verecek

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İspanya Kral Kupası Yarı Final mücadelesinde Çarşamba akşamı Real Sociedad ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Milli oyuncu Arda Güler mücadeleye ilk 11'de başladı.

Real Madrid, Real Sociedad’ı 19. dakikada Endrick'in attığı golle 1-0 kazandı. Rövanş karşılaşması 1 Nisan'da Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele sonrası İspanyol basınında Arda Güler’in performansı eleştirilirken, yıldız oyuncunun eline geçen altın fırsatı değerlendiremediği ifade edildi. Söz konusu haberlerde Arda’nın yeterince süre alamadığı ve bu yüzden de takıma tam anlamıyla alışamadığı belirtildi.

ARDA İÇİN RESMİ TEKLİF GELDİ

Carlo Ancelotti’den yeteri kadar forma alamadığı için hakkında sık sık ayrılık haberleri çıkan Arda Güler ile ilgili bir iddia daha gündeme geldi.

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Defense Central’in haberine göre, Real Madrid ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi olan Arda Güler’in gönderilmesi gibi bir düşünce yok. Fakat yıldız oyuncu oynamak ve daha fazla süre almak istiyor. Milli futbolcu seneye kalıp savaşmak istiyor ama Arda ayrılsa bile kiralık değil, bonservisiyle gitmek niyetinde.

BAŞKAN PEREZ SON KARARI VERECEK

Eğer yaza kadar Arda Güler hala istediği süreleri Ancelotti’den alamıyorsa ayrılığı ciddi ciddi düşünecek. Milan gibi onunla çok ilgilenen kulüpler var. Real Madrid, Ocak ayından bu yana Arda için 30 milyon euroluk bir teklifi masasında tutuyor ve bu teklifin süresi yazın doluyor. Florentino Pérez'in önünde resmi bir karar vermek için birkaç ay var. Başkan şimdilik Arda'yı satmayı düşünmüyor ancak oyuncunun çevresi ya da kendisi Arda'nın ayrılmasını isterse ya da önümüzdeki aylarda sorun yaşamaya devam ederse yazın ayrılması ihtimal dışı değil.

‘KULÜP ARDA’YA GÜVENİYOR’

Haberde Real Madrid kulübü içinde Arda’yla ilgili görüş şöyle açıklanıyor; ’Oynadığı dakikalara tam olarak yansımasa da, kulüp içinde Arda'nın dünyanın en iyi futbolcularından biri olma potansiyeline sahip olduğuna inanılıyor. Hala birçok açıdan gelişmesi gerekiyor ancak sol ayağında olağanüstü bir kalite var ve onun gibi çok az futbolcu var.

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Arda potansiyelini göstermek için çok çalışmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün Copa del Rey yarı finalinin ilk ayağında Real Sociedad karşısında forma giydi ve kötü oynamasa da oyunu oldukça vasattı. Ancelotti'nin fırsatından yararlanamadı. Bunun yerine Endrick bir kez daha harika bir gol ve harika bir oyunla kendini gösterdi

Sadece 19 yaşında ve henüz İspanya'da kalitesini kanıtlayamadı. Bazı futbolcular Real Madrid'de daha zor zamanlar geçirdi. Vinícius, Rodrygo ve Valverde'nin hikayeleri onu savaşmaya devam etmesi için motive etmeli. Dünyanın en iyi kulübünde uzun ve başarılı bir kariyere sahip olabilir. Ayrıca Ancelotti sonsuza kadar Real Madrid'de kalmayacak.

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Arda'nın başka bir koçun gelmesini tercih etmesi normal, böylece onun güvenini kazanmaya ve daha fazla dakika biriktirmeye çalışabilir. Bunun er ya da geç gerçekleşmesi çok muhtemel çünkü Merengue kulübü Xabi Alonso ile sözleşme imzalamak istiyor. İspanyol koç, Bayer Leverkusen'de geçirdiği harika zamanın ardından Real Madrid'e geçmeye hazır hissediyor. Acelesi yok ama Almanya'da geçirdiği yaklaşık 2 buçuk sezonun ardından daha büyük bir meydan okumayla karşılaşacak kadar güçlü hissediyor.'