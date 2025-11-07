Arda Güler için Real Madrid'de tehlike çanları çalıyor: Bugünün lideri olduğunu kanıtlamak zorunda

Haberin Devamı

Real Madrid'in son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a mağlup olmasının ardından, Xabi Alonso'nun Arda Güler tercihi tartışma konusu olmaya başladı.

İspanyol teknik adam, Arda Güler'e geride oyun kurucu rolü verirken, büyük maçlarda istenen performansı sergileyememesi tartışmaları beraberinde getirdi.

İspanyol medyasında konuya ilişkin yer alan haberde şu ifadelere yer verildi:

Arda Güler, Carlo Ancelotti döneminde genellikle yedek kulübesinde oturan bir oyuncuyken, Xabi Alonso yönetiminde Real Madrid’in değişilmez isimlerinden biri haline geldi. Bu durum, İspanyol teknik adamın Arda’nın yeteneğine olan güvenini açıkça gösteriyor.

Arda Güler, Real Madrid’in orta sahasında kendine sağlam bir yer edindi ve performansı umut verici bir seviyeye ulaştı. Alonso’nun yönetiminde hem özgüven kazandı hem de sahada daha fazla sorumluluk üstlendi. Ancelotti döneminde eksik kalan tam da buydu.

Bununla birlikte, Arda Güler’in üst düzey maçlarda hala bazı soru işaretleri yarattığı görülüyor. Santiago Bernabeu’daki Barcelona maçı ve Anfield’daki Liverpool deplasmanı gibi kritik karşılaşmalarda gösterdiği performans, futbolunun olgunluğu konusunda bazı şüpheleri beraberinde getirdi.

ALONSO İLE ARDA'NIN YÜKSELİŞİ

Arda Güler, Xabi Alonso’nun gelişiyle birlikte Real Madrid orta sahasında kalıcı bir isim haline geldi. Alonso, genç oyuncuya hem özgürlük hem de önem verdi.

Son maçlarda oyunu yönlendirme, yaratıcılık ve liderlik anlamında büyük ilerleme kaydetti. İstatistikler de bunu doğruluyor: Asist sayısı, kilit paslar ve oyuna etkisi gözle görülür biçimde arttı.

Ancak Arda Güler hala kendi pozisyonunda oynamıyor. Ofansif yönü güçlü bir futbolcu olmasına rağmen, şu anda üstlendiği orta saha rolü farklı beceriler gerektiriyor. Real Madrid bu durumun farkında.

ZORLU MAÇLARDA ARDA GÜLER'İN SINAVI

Real Madrid formasıyla Arda Güler’in çok iyi performans sergilediği maçlar olduğu gibi, hatalar yaptığı anlar da dikkat çekti. Villarreal karşısındaki top kayıpları bunlara örnek.

Barcelona’ya karşı ya da Şampiyonlar Ligi maçlarında görüldüğü üzere, hücumda güçlü olsa da savunma katkısı, oyun temposunu ayarlama becerisi ve orta sahadaki liderlik konusunda gelişmesi gerekiyor.

Real Madrid gibi dev bir kulüpte uzun vadeli öğrenme süresine fazla tolerans yok. Beklentiler yüksek ve sonuçlar hemen isteniyor. Bu yüzden Arda Güler’in hızla adapte olması şart; aksi halde sahip olduğu rol tehlikeye girebilir.





ARDA GÜLER REAL MADRID'E NE KATIYOR?



Arda Güler, oyunu okuyabilen, yaratıcılığıyla hatları kırabilen ve asist yeteneğiyle fark yaratabilen bir oyuncu. Hem kulüp hem de milli takım düzeyinde bunu defalarca gösterdi.

Yine de 19 yaşında olması bir avantaj olduğu kadar risk de taşıyor. Büyük bir potansiyele sahip ama hala gelişim sürecinde. Real Madrid’de ise sabır her zaman sınırlı.

Kulüp, Arda’yı hem bugünün hem de geleceğin parçası olarak görüyor. Ancak Arda Güler’in kendisi de artık “geleceğin yıldızı” değil, “bugünün liderlerinden biri” olduğunu kanıtlamak zorunda.

REAL MADRID'DE BEKLENTİ VE BASKI

Real Madrid, Arda Güler’e büyük bir sorumluluk yükledi: Orta sahanın merkezi olmak. Bu görev doğal olarak baskıyı da beraberinde getiriyor. Özellikle takımın zorlandığı anlarda, genç oyuncunun eksikleri daha çok göze çarpıyor.

Arda Güler önümüzdeki aylarda bu baskıya nasıl yanıt vereceğini gösterecek. İstikrarlı bir performans, minimum hata ve büyük maçlarda güven veren bir duruş, onun Real Madrid’deki yerini sağlamlaştırabilir.

Kulübün yüksek standartları, kadro içi rekabet ve oynadığı seviyenin zorluğu, Arda’nın her maçını bir sınav haline getiriyor. Hem Real Madrid hem de taraftarlar, ondan artık “gelecek vaadi” değil, “şimdi” olmasını bekliyor.