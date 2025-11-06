×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Arda Güler için Real Madrid’de 2 kritik sorun belirlendi! Xabi Alonso devrede

Güncelleme Tarihi:

#Arda Güler#Real Madrd#Xabi Alonso
Arda Güler için Real Madrid’de 2 kritik sorun belirlendi Xabi Alonso devrede
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2025 15:55

A Milli Futbol Takımı’mızın ve Real Madrid’in yıldızı Arda Güler’in kritik maçlarda daha etkili olabilmesi için Xabi Alonso ve teknik ekip, 2 ana maddede gelişim gerektiğini belirledi.

Haberin Devamı

Real Madrid, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ile karşı karşıya geldi ve mücadeleden 1-0’lık mağlubiyetle ayrıldı. Maç sonrası Real’in yıldızı Arda Güler, eleştiri oklarının hedefi oldu.

Gözden KaçmasınŞoke eden olayın görüntüleri ortaya çıktı AVM’de Papy Djilobodji’ye silah çekip şemsiye fırlattıŞoke eden olayın görüntüleri ortaya çıktı! AVM’de Papy Djilobodji’ye silah çekip şemsiye fırlattıHaberi görüntüle

Madrid’in Barcelona ile oynadığı mücadele dahil olmak üzere etkili olamayan Arda için Xabi Alonso, 2 formül üzerinde durmaya karar verdi.

Arda Güler için Real Madrid’de 2 kritik sorun belirlendi Xabi Alonso devrede

İspanyol basınında konuya ilişkin yer alan haberde şu ifadelere yer verildi:

Xabi Alonso, Arda Güler’in gelişimine odaklanmaya devam ediyor. Büyük maçlarda ve güçlü rakipler karşı Arda’nın rahat oynaması ve maçta öne çıkması için desteğe ihtiyacı olduğunu fark etti.

Haberin Devamı

İspanyol teknik adam bu nedenle Arda’nın ön plana çıkması için 2 önemli madde üzerinde durmaya karar verdi.

FİZİĞİNİ GELİŞTİRECEK

Alonso’nun bu hususta 1. önceliği Arda’nın fiziksel gelişimini sağlamak ve kondisyonunu iyileştirmek. Arda’nın bir sprinter olmaması nedeniyle dayanıklılığını artırması gerekecek. Maç temposunu daha yüksek seviyeye çıkarması ve 90 dakika boyunca kondisyonunun yeterli seviyede olması sağlanacak.

Gözden KaçmasınFenerbahçeli Talisca, ülkesine transfer olabilir: Projeyi görüşmeye açıkFenerbahçeli Talisca, ülkesine transfer olabilir: Projeyi görüşmeye açıkHaberi görüntüle

İkinci madde ise Arda’nın kritik maçlarda hızlı karar vermemesi. Arda’nın saha içerisinde daha hızlı düşünmesi için antrenmanlarda özel taktikler verilecek.

Arda Güler için Real Madrid’de 2 kritik sorun belirlendi Xabi Alonso devrede

ARDA ROLÜNDEN MEMNUN

Asıl mevkii 10 numara olmasına karşın Real’de 6 numarada oynayan Arda, rolünden memnun. Xabi Alonso, ona ilk 11’de yer vermeye devam edecek ve potansiyeline güveniyor. Alonso, Arda’yı dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri yapmaya kararlı. Arda, hücum orta saha rolünde daha başarılı olsa da, geride oynayıp takıma yön vermeye ve katkı sağlamaya hazır.

Arda Güler için Real Madrid’de 2 kritik sorun belirlendi Xabi Alonso devrede

Haberin Devamı

KULÜP EFSANESİ OLACAK

Real Madrid'de, Arda'nın birkaç yıl içinde bir kulüp efsanesi olacağına dair güçlü bir inanç var. Kariyerinde ilk kez yeni bir sistemde ve yeni bir rolde oynuyor. Buna karşın istatistikler üretiyor. Ancak, Real Madrid Arda’nın oyuna daha fazla etki etmesini istiyor.

Gözden KaçmasınHollanda basını Galatasaray hezimeti sonrası Ajax’ı yerden yere vurdu ‘Avrupa’nın alay konusu Hemen görevden alınmalı’Hollanda basını Galatasaray hezimeti sonrası Ajax’ı yerden yere vurdu! ‘Avrupa’nın alay konusu! Hemen görevden alınmalı’Haberi görüntüle

KROOS VE MODRIC'İN YOKLUĞU HİSSEDİLİYOR
Kroos ve Modric'in takımdan ayrılmasının ardından, maçların temposunu kontrol edebilecek orta saha oyuncularının eksikliği derinden hissediliyor. Bu, özellikle rakiplerin yoğun pres yaptığı ve rekabetin üst düzey olduğu maçlarda önemli. Xabi, yerine yeni bir oyuncu alınana kadar Arda'nın bu rolü üstlenmesini istiyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Arda Güler#Real Madrd#Xabi Alonso

BAKMADAN GEÇME!