Arda Güler için Real Madrid’de 2 kritik sorun belirlendi! Xabi Alonso devrede

Real Madrid, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ile karşı karşıya geldi ve mücadeleden 1-0’lık mağlubiyetle ayrıldı. Maç sonrası Real’in yıldızı Arda Güler, eleştiri oklarının hedefi oldu.

Madrid’in Barcelona ile oynadığı mücadele dahil olmak üzere etkili olamayan Arda için Xabi Alonso, 2 formül üzerinde durmaya karar verdi.

İspanyol basınında konuya ilişkin yer alan haberde şu ifadelere yer verildi:

Xabi Alonso, Arda Güler’in gelişimine odaklanmaya devam ediyor. Büyük maçlarda ve güçlü rakipler karşı Arda’nın rahat oynaması ve maçta öne çıkması için desteğe ihtiyacı olduğunu fark etti.

İspanyol teknik adam bu nedenle Arda’nın ön plana çıkması için 2 önemli madde üzerinde durmaya karar verdi.

FİZİĞİNİ GELİŞTİRECEK

Alonso’nun bu hususta 1. önceliği Arda’nın fiziksel gelişimini sağlamak ve kondisyonunu iyileştirmek. Arda’nın bir sprinter olmaması nedeniyle dayanıklılığını artırması gerekecek. Maç temposunu daha yüksek seviyeye çıkarması ve 90 dakika boyunca kondisyonunun yeterli seviyede olması sağlanacak.

İkinci madde ise Arda’nın kritik maçlarda hızlı karar vermemesi. Arda’nın saha içerisinde daha hızlı düşünmesi için antrenmanlarda özel taktikler verilecek.

ARDA ROLÜNDEN MEMNUN

Asıl mevkii 10 numara olmasına karşın Real’de 6 numarada oynayan Arda, rolünden memnun. Xabi Alonso, ona ilk 11’de yer vermeye devam edecek ve potansiyeline güveniyor. Alonso, Arda’yı dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri yapmaya kararlı. Arda, hücum orta saha rolünde daha başarılı olsa da, geride oynayıp takıma yön vermeye ve katkı sağlamaya hazır.

KULÜP EFSANESİ OLACAK

Real Madrid'de, Arda'nın birkaç yıl içinde bir kulüp efsanesi olacağına dair güçlü bir inanç var. Kariyerinde ilk kez yeni bir sistemde ve yeni bir rolde oynuyor. Buna karşın istatistikler üretiyor. Ancak, Real Madrid Arda’nın oyuna daha fazla etki etmesini istiyor.

KROOS VE MODRIC'İN YOKLUĞU HİSSEDİLİYOR

Kroos ve Modric'in takımdan ayrılmasının ardından, maçların temposunu kontrol edebilecek orta saha oyuncularının eksikliği derinden hissediliyor. Bu, özellikle rakiplerin yoğun pres yaptığı ve rekabetin üst düzey olduğu maçlarda önemli. Xabi, yerine yeni bir oyuncu alınana kadar Arda'nın bu rolü üstlenmesini istiyor.