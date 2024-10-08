Arda Güler için olay iddiayı duyurdular: Ayrılmayı düşünüyor | Jose Mourinho iletişime geçti...

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Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in bu sezon başından bu yana takımda gerçekleşen sakatlıklara rağmen beklediği süreyi alamaması, genç yıldızı takımdan ayrılma düşüncesine sürüklediği öne sürüldü.

İNANCINI KABETTİ

İspanyol basınından Marca'da yer alan habere göre; Arda Güler'in artık Ancelotti'nin onu oynatacağına dair olan inancını kaybettiği ve takımdan ayrılmayı bir seçenek olarak görebileceği belirtildi.

Real Madrid cephesinin yıldız futbolcuya olan inancını koruduğu aktarılan haberde, Arda'nın daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmeyi düşündüğü yazıldı.

KARARI NETLEŞEBİLİR

Madrid ekibiyle 5 yıl sözleşmesi bulunan Güler'in kiralık olarak ya da bonservisiyle takımdan ayrılmayı seçenek olarak gördüğü ve süre alamamaya devam etmesi durumunda başka kulübe imza atma konusunda net bir karar alacağı belirtildi.

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SKOR KATKISI YAPAMADI

Bu sezon Real Madrid formasını yalnızca 10 maçta 291 dakika sırtına geçirebilen 19 yaşındaki yıldızın gol ve skor katkısı yapamamış olması da Ancelotti'nin Arda'yı oynatmama sebeplerinden biri olduğuna dikkat çekildi.

ANCELOTTI'NİN SEBEBİ REKABET

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir basın toplantısında, Arda'nın geçen yıldan daha fazla ön planda olduğunu belirerek "Az oynuyor çünkü çok fazla rekabet var. Arda'nın rakipleri çok fazla. Kolay değil ama geçen yıldan daha fazla ön planda." ifadelerini kullanarak neden az süre verdiğine açıklık getirmişti.

MOURINHO FENERBAHÇE'YE İSTİYORDU

Jose Mourinho, sezon başı Arda Güler'in Fenerbahçe'ye kiralanması için Real Madrid ile doğrudan iletişime geçti. Real Madrid, Arda'nın bu sezon daha fazla gelişim kaydedebileceğine inandığı için bu teklifi reddetti.

VILLARREAL MAÇINDA 11 DAKİKA OYNADI

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La Liga'nın 9. haftasında Real Madrid, sahasında Villarreal ile kozlarını paylaştığı maçta Arda Güler, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlamış ve 79. dakikada Vinicius Junior'ın yerine oyuna dahil olmuştu.

Santiago Bernabeu'daki maçı Real Madrid 2-0'lık skorla kazanmıştı.