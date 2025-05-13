Arda Güler için müjdeyi verdi! 'Xabi Alonso onu dünya yıldızı yapacak'

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A Milli futbol takımıımızın ve Real Madrid’in yıldız oyuncusu Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından istediği forma şansını bulamıyordu.

İtalyan teknik adam Arda’ya güvendiğini her seferinde ifade etse de, sezon boyunca genç yeteneğe hak ettiği kadar sahada yer vermemişti





SON MAÇLARDA OYNATTI

Ancelotti, sezon başından bu yana Arda’yı yedek kulübesinde oturturken, son maçlarda oynatmaya başlamıştı. Arda, Celta Vigo maçındaki galibiyette 1 gol 1 asistle oynamış ve ardından El Clasico’da ilk 11’de başlamıştı.





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Yaşanan bu duruma karşın Arda, Ancelotti’nin takımın başında kalması halinde gelecek sezon Real Madrid yönetiminden kiralık ayrılmak için izin isteyecekti. İspanyol basınında yer alan habere göre Arda, geçtiğimiz kasım ayında bu talebini menajerine ve yönetime bildirmişti.





XABİ ALONSO İLE YENİ BİE DEFTER AÇACAK

Ancelotti’nin resmen Brezilya Milli Takımı’nın başına geçeceğinin açıklanmasının ardından artık Xabi Alonso’nun Madrid’in başına geçmesine kesin gözüyle bakılırken, İspanyol yorumcu Eduardo Inda, Arda’nın Madrid’de temiz bir sayfa açacağını duyurdu.





ARDA DOKUNULMAZ OLACAK

Indo, Xabi Alonso’nun Arda’ya dair planını şu sözlerle ifade etti;

“Arda Güler Ancelotti kalırsa kiralık olarak gönderilmek istediğini yönetime bildirmişti. Ancelotti son maçlarda kendisine forma vermesine rağmen Arda, gelecek sezon için kararını net bir şekilde vermişti. Xabi Alonso ise Arda Güler’in takımda kalmasını istediğini Madrid yönetimine söyledi. Alonso, kısa vadede Arda’nın bir dünya yıldızı olacağını düşünüyor ve ona çok güveniyor. Arda, Alonso ile dokunulmaz olacak.”



