×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Arda Güler için milli ara fırsatı: 'Ancelotti'ye mesaj zamanı!'

Güncelleme Tarihi:

#A Milli Takım#Arda Güler#Real Madrid
Arda Güler için milli ara fırsatı: Ancelottiye mesaj zamanı
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2025 22:59

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Mundo Deportivo, liglere verilen arada oynanacak olan milli maçların Arda Güler için bir fırsat olduğunu belirtti.

Haberin Devamı

Real Madrid forması giyen Arda Güler, İspanya’da manşetleri süslemeye devam ediyor.

Mundo Deportivo’nun haberine göre milli maçlar, genç yıldız için büyük bir fırsat olabilir.

ANCELOTTI'YE PERFORMANS MESAJI

Haberde, Arda Güler’in yanı sıra Endrick ve Brahim Diaz’ın da milli arada parlayarak Ancelotti'ye mesaj gönderebileceği ifade edildi. Bu sezon fazla forma şansı bulamayan genç yetenekler, kulüplerine daha güçlü dönmek istediği de vurgulandı.

Öte yandan Arda Güler’in, Macaristan ile oynanacak maçta A Milli Takım formasıyla ilk 11’de sahaya çıkması beklendiği vurgulandı.

Gözden KaçmasınFenerbahçe puan kaybetti, Galatasaray avantajı kaptı: Şampiyonluk şansı yüzde 23.9 düştü Süper Ligde sezon sonu...Fenerbahçe puan kaybetti, Galatasaray avantajı kaptı: Şampiyonluk şansı yüzde 23.9 düştü! Süper Lig'de sezon sonu...Haberi görüntüle

ARDA GÜLER'İN SAYILARI

Bu sezon Real Madrid’de ikinci yılını geçiren Arda, eflatun-beyazlı formayı 30 maçta terletti ve 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#A Milli Takım#Arda Güler#Real Madrid

BAKMADAN GEÇME!