Arda Güler için milli ara fırsatı: 'Ancelotti'ye mesaj zamanı!'

Haberin Devamı

Real Madrid forması giyen Arda Güler, İspanya’da manşetleri süslemeye devam ediyor.

Mundo Deportivo’nun haberine göre milli maçlar, genç yıldız için büyük bir fırsat olabilir.

ANCELOTTI'YE PERFORMANS MESAJI

Haberde, Arda Güler’in yanı sıra Endrick ve Brahim Diaz’ın da milli arada parlayarak Ancelotti'ye mesaj gönderebileceği ifade edildi. Bu sezon fazla forma şansı bulamayan genç yetenekler, kulüplerine daha güçlü dönmek istediği de vurgulandı.

Öte yandan Arda Güler’in, Macaristan ile oynanacak maçta A Milli Takım formasıyla ilk 11’de sahaya çıkması beklendiği vurgulandı.

ARDA GÜLER'İN SAYILARI

Bu sezon Real Madrid’de ikinci yılını geçiren Arda, eflatun-beyazlı formayı 30 maçta terletti ve 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi.