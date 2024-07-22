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Arda Güler için gemileri yaktılar! Milan'ın ardından La Liga ekibi de devrede

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#Transfer#Arda Güler#Real Madrid
Arda Güler için gemileri yaktılar Milanın ardından La Liga ekibi de devrede
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2024 00:14

İspanya La Liga ekibi, EURO 2024'te harika bir performans sergileyen milli futbolcu Arda Güler için gemileri yaktı.

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Real Madrid'in 19 yaşındaki yıldız futbolcusu Arda Güler, Avrupa Şampiyonası'ndaki performansıyla ününe ün katarken 1 gol ve 2 asistle turnuvayı tamamladı.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda futboluyla kendine hayran bırakan yıldız futbolcu, dev kulüpleri bir kez daha peşine taktı.

EURO 2024'ün ardından İtalyan devi AC Milan, Arda Güler için Real Madrid'in kapısını çaldı ancak İspanyol devi, bu kiralama teklifini teklifini düşünmeden jet hızıyla geri çevirdi.

İspanyol basınından Defensa Central'de yer alan habere göre ise Arda Güler için La Liga kulübü Getafe de devreye girdi. La Liga ekibi Getafe'nin, yıldız futbolcuyu kiralamak istediği aktarıldı.

Daha önceki haberlerde Real Madrid'in, Arda'yı kiralama düşüncesinin olmadığı bildirilmişti. 

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#Transfer#Arda Güler#Real Madrid

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