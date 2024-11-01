Arda Güler için flaş yazı: Real Madrid'de neden oynamıyor, takımdan ayrılacak mı?

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Real Madrid'de istediği süreleri almakta zorlanan Arda Güler'in takımdaki geleceği tartışılmaya devam ediyor. Milli yıldız son olarak Barcelona maçında süre alamamıştı.

The Athletic'in Real Madrid yazarı Guillermo Rai, Arda Güler'in Real Madrid'deki durumuyla ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Yazıda Ancelotti'nin antrenör ekibinden bir kaynağın Arda'nın süre almama durumuna ilişkin görüşlerine de yer verildi.

İşte Guillermo Rai'nin yazısından önemli kısımlar:

"GÖNDERMEK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Real Madrid yöneticileri, geçen sezon az süre almasına rağmen yaz aylarında Arda'yı satmayı hiç düşünmedi. Avrupa'nın farklı liglerinden ve LaLiga'dan gelen tekliflere 'Bu yaz bir hücum oyuncusu ayrılacaksa bu Arda olmayacak' şeklinde yanıt verildi. Arda Güler de Real Madrid'den ayrılması hiç düşünmedi. Çevresindekilere Bernabeu'da adından söz ettirmek istediğini söylüyordu.

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Real Madrid, gelecek dönemde de Arda'yı göndermek gibi bir fikre sahip değil. Avrupa'nın seçkin kulüpleri, genç oyuncuya istediği süreleri vermeye istekli olacaktır ancak Arda şu anda kulüpte mutlu ve önemli işler başarabileceğini düşünüyor.

ARDA GÜLER'İN MADRİD'DEKİ YAŞANTISI

Arda'nın Madrid'deki evinde bir fizyoterapist, özel açşı ve kişisel fitness antrenörü var. Arda çok iyi İngilizce konuşmasına rağmen hiç İngilizce konuşmuyorlar. İspanya'daki hayata adapte olabilmek için İspanyolca konuşmaya devam ediyorlar. Evinde özel bir spor salonu ve futbol sahası var. Böylece evinde de antrenmanlarını yapabiliyor.

Takımda Valverde ve Brahim Diaz ile ilişkisi çok iyi. İspanyolca öğrenmesi için ona yardımcı oluyorlar.

"ZAMANININ GELECEĞİNE İNANIYOR"

Arda Güler, süre almadığı için Ancelotti'ye kızgın değil. Zamanının geleceğine inanıyor ve bu zaman için kendini hazır tutmaya çalışıyor.

"YAMAL SEBEBİYLE ARDA'NIN ÜZERİNDE VE KULÜPTE BASKI VAR"

Real Madrid taraftarları, Arda'yı daha çok sahada görmek istiyor. Oyuncuya yakın bazı kişiler, İspanya'nın EURO 2024'ü kazanmasında kilit rol oynayan genç futbolcu Lamine Yamal'ın Barcelona ve İspanya formasıyla gösterdiği başarının Arda'da ve Real Madrid cephesinde baskı oluşturduğuna inanıyor. Real Madrid taraftarları da Yamal'a karşı Arda'yı göstermek istedikleri için genç oyuncunun daha çok şans bulmasını istiyor.

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"ARDA'NIN OYNAMAMA SEBEBİ..."

Real Madrid teknik ekibi, Arda'nın bu sezon geçen sezona kıyasla daha büyük bir role bürüneceğini düşünüyor. Ancelotti ve antrenör olan oğlu Davide, Arda Güler'i destekliyor ve beğeniyor.

Antrenör ekibinden işini korumak için ismini veremeceğim bir kaynağa göre Arda'nın son dönemde kadroda yer bulamamasının nedenleri arasında Mbappe ve Vinicius Jr ile birlikte ön tarafta oynaması halinde takımın dengesiz olacağı yönünde bir endişe var.

Arda'ya yakın kişiler ise milli futbolcunun ideal rolü olan 10 numara ve oyun kurucu pozisyonunun Ancelotti'nin kullandığı 4-3-3 sisteminde olmadığını, olsa da İtalyan teknik adamın bu rolde Arda'yı değil Bellingham'ı kullanacağını düşünüyor.

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Antrenör ekibindeki kaynağım ise Arda'nın 10 numara değil de daha geride, Kroos ve Modric'in yerine geçebileceğine dair bir inanca sahip olduklarının altını çiziyor.

Real Madrid ilk 11'inde dokunulmaz gözüken oyuncular var: Bellingham, Valverde, Camavinga, Tchouameni, Mbappe ve Vinicius Jr. Bu da Arda'nın oyuna girmesini zorlaştırıyor. Rodrygo'nun sakatlığı sebebiyle önümüzdeki haftalarda daha fazla süre alabilir.