Arda Güler için flaş transfer iddiası! Alman yıldızın yerini dolduracak

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Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

İspanya basınında yer alan habere göre; Bundesliga'da şu an ikinci sırada yer alan Bayer Leverkuen, Arda Güler'i istiyor.

Haberde; Bayern Münih'in sezon sonunda Florian Wirtz'i transfer edeceği ve Leverkusen'in boşluğu Arda ile dolduracağı belirtildi.

KİRALIK FORMÜLÜ

Real Madrid yöetiminin, 20 yaşındaki futbolcunun gelişimi için kiralık olarak ayrılığa sıcak bakabileceği öne sürüldü.

Madrid ekibi forması ile bu sezon tüm kulvarlarda 37 maça çıkan 20 yaşındaki hücumcu, 4 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

RIO FERDINAND, REAL MADRID'E SESLENMİŞTİ

Arda’nın gelecek sezon takımdan ayrılacağı iddiaları için Rio Ferdinand, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan şu açıklamaları yapmıştı:

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Arda Güler... Real Madrid'in bir sorunu var... Kroos emekli oldu ve Modric gençleşmeyecek. Bu Madrid takımının bir kontrolcüye, manipülatöre, ritim yaratıcıya ihtiyacı var. Harika oyuncuları var ama oyuncu karışımlarında şu an bu önemli bileşen eksik.

KONTROLÜ SAĞLAYABİLİR

Güler, genç ve fiziksel olarak daha fazla gelişebilir. Bazı oyuncular kadar fiziksel gelişime ihtiyacı yok. (Modric, Kroos, Iniesta, Scholes, Xavi vb.) Zaman ve etrafındaki doğru yapı sağlandığında o takımın ihtiyaç duyduğu ritmi ve kontrolü sağlayabilir.

'ARDA'YI TUTABİLİR'

Ayrıca İspanya basını, geçtiğimiz günlerde Real Madrid'in teknik direktörü olması beklenen Bayer Leverkusen'i çalıştıran Xabi Alonso'nun Arda Güler'i takımda tutmak isteyebileceğini yazmıştı.