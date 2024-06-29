Arda Güler için dikkat çeken ifadeler: Şu seviyede Real Madrid uygun bir yer değil

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EURO 2024'in izlenmesi gereken genç yeteneklerinden biri olarak gösterilen Arda Güler, bu beklentileri karşılıksız bırakmadı. Hali hazırda Real Madrid forması giyen genç yıldızın peşinde pek çok Avrupa devinin de olduğu ancak Madrid'in teklifleri geri çevirdiği de biliniyor.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın en dikkat çeken genç yıldızlarından olan Arda Güler hakkında İspanyol basınında çarpıcı bir yazı kaleme alındı.

El Pais'te Jorge Valdano imzasıyla yayınlanan yazıda dikkat çeken ifadeler kullanıldı.

İşte o yazıda öne çıkan kısımlar:

"BU KADAR YÜKLENMEK NE KADAR DOĞRU?"

"Arda Güler hızlı düşünüyor, iyi düşünüyor. Topla birlikte gelişiyor, sentez yapıyor ve oyuna tehlike katıyor. Nereye bakıyorsa top oraya gidiyor. Türkiye'yi çılgına çeviren bu yetenek Real Madrid taraftarlarınca da sahiplenildi. Ancak traftarlar farklı oyuncular sever. Blim Arda Güler'in halen üst düzey ve sürekli futbol oynayabilmek için yetersiz bir vücuda sahip olduğunu söylüyor. Sadece o da değil zihinsel olarak gelişmeye ve yaş bakımından da olgunlaşmaya ihtiyacı var."

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"BACAKLARINI MUTLAKA KUVVETLENDİRMESİ GEREKİYOR"

"Arda Güler'in bacaklarını mutlaka kuvvetlendirmesi gerekiyor. Çünkü futbol bunu talep ediyor. Ancak böyle bir vücuda kilolarca kas yüklemek doğru bir şey mi? Değil, bu bir hata olur. Arda'nın kaslarının ne kadar geliştirirseniz geliştirin bu problemi çözmeyecek."

"FUTBOLDA OLGUNLUĞA ERİŞEBİLMESİ İÇİN MUTLAKA REKABETE İHTİYACI VAR"

"Şu seviyede Real Madrid, Arda Güler için uygun bir yer değil. Arda'nın futbolda olgunluğa erişebilmesi için mutlaka ve mutlaka rekabete ihtiyacı var ve çok fazla da talibi var. Bu sezon aldığı birkaç dakikada harika işler çıkardı ama Real Madrid zaten şampiyondu. İş Şampiyonlar Ligi'ne gelince ise kenardaydı"

"ZİRVEYE GİDEN YOLU SEÇME SIRASI ARDA GÜLER'DE"

"Arda Güler gibi yeteneklere sahip bir oyuncuyu yetiştirecek hassasiyete sahip çok az teknik adam var. Artık zirveye giden yolu seçme sırası Arda Güler'de. Önemli olan zamanı nasıl yöneteceğini bilmek ve evet, o zaman büyük yeteneği her şeyi yapabilecek."