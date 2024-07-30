Arda Güler için devasa teklif: 80 milyon Euro | Ancelotti'den milli yıldızı sevindirecek karar

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Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takımımız ile gösterdiği performans sonrası büyük beğeni alan ve Avrupa kulüplerinin transfer listesinin önemli ismi haline gelen Arda Güler'in Real Madrid'deki geleceği merak edilirken yeni bir transfer gelişmesi daha yaşandı.

TARİHİ BAŞARIYA İMZA ATTI

A Milli Takım'da yıldızlaşan Arda Güler, EURO 2024'te birçok rekora imza attı. Arda, son 16 turundaki Avusturya maçında ikinci golde yaptığı asistle dünya futbolunun devlerini yakaladı. Genç yıldızımız İngiliz futbolcu Wayne Rooney ve Portekiz’in efsane ismi Cristiano Ronaldo’nun ardından Avrupa Şampiyonaları tarihinde hem gol hem de asist yapan 20 yaş altındaki ilk futbolcu oldu.

Arda, Gürcistan maçında, Ronaldo’ya ait olan rekoru kırmış, Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu olmuştu.

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TRANSFERDE YENİ GELİŞME

İspanyol devinde forma giyen milli yıldız Arda Güler için transfer haberler gelmeye devam ederken bir gelişme daha yaşandı.

ARDA GÜLER İÇİN ÇILGIN RAKAM

Defensa Central'in haberine göre; bir aracı, Real Madrid'in Arda Güler için ne istediğini ilk elden öğrenmek için İspanyol devinin kapısını çaldı.

Premier Lig'den bir kulübün Arda'yı istediğini ve bu kulübün Newcastle olabileceğini, Madrid'in Arda Güler'i satışa çıkarması halinde 60 milyon Euro artı 20 milyon Euro bonus ödeyeceğini söyledi.

REAL'İN İNCİSİ

Aracı kişinin Real Madrid cephesine, "Eğer Arda'yı satmayı düşünüyorsanız, 1 gün içinde satılır" ifadesini kullandığı kaydedildi.

Milli yıldızı dokunulmaz olarak gören İspanyol devinin bu teklife sıcak bakmadığı ve ayrılık ihtimalinin düşünmediği ifade edildi.

Arda'nın, Florentino Perez ve Carlo Ancelotti tarafından çok beğenildiği ve kulübün geleceği için bir "inci" olarak görüldüğü belirtildi.

YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEK KARAR

Öte yandan, Marca'da yer alan habere göre; Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, sezon öncesi çalışmalara formda gelen Arda Güler'i, Milan ile oynanacak hazırlık maçında ilk 11'de oynatmayı düşünüyor.

İspanyol devinde ikici sezonuna giren Arda Güler geçen sezon 12 maçta görev aldı ve 6 gol kaydetti.