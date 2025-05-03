Arda Güler için Ancelotti'den övgü dolu sözler: Onun seviyesinde yok!

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Real Madrid'in tecrübeli hocası Carlo Ancelotti, geleceği hakkında konuşurken milli yıldızımız Arda Güler hakkındaki transfer söylentilerine son noktayı koydu.

KOLTUĞU SALLANTIDA İDDİASI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenen LaLiga'da da beklentilerden uzakta kalan Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin koltuğu sallantıda olduğu vurgulanıyordu.

İtalyan teknik adamın sezon sonunda kulüpten gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyordu.





'HARİKA BİR İLİŞKİM VAR'

Carlo Ancelotti; öncelikle kulüple ilgili açıklamasında, 'Kulüple harika bir ilişkim var, her şey yolunda. Haberleri kontrol edemeyiz ama birçoğunun doğru olmadığını söyleyebilirim.' dedi ve şunları ekledi:

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'KONUŞACAĞIM!'

'Şunu açıkça söyleyebilirim ki kulübüme, oyuncularıma ve taraftarlarıma çok düşkünüm. Geleceğim hakkında ayın 25'inde konuşacağım.'

'25 MAYIS DA OLABİLİR, 2026...'

'Söylemeyeceğim, ne olacağını bilmiyorum ama her şeyiyle harika bir veda olacak, kulüple geçirdiğim altı yılda hiç kavga etmedim ve ne zaman olacağını bilmediğim son gün de etmeyeceğim. 25 Mayıs da olabilir, 2026 da...'

Ayrıca Real Madrid'de bir de Arda Güler belirsizliği de yaşanıyordu.

ARDA GÜLER TARTIŞMASI!

Bu sezon teknik direktör Carlo Ancelotti'den istediği süreyi alamayan millî futbolcunun Los Blancos'taki geleceği tartışma konusuydu.

Öte yandan milli yıldızımız, Arda Güler'le ilgili çıkan transfer söylentilerine de tokat gibi bir cevap verdi.





'ARDA GÜLER ÇOK GELİŞTİ'

'Arda Güler çok iyi gelişti. Daha da öne çıkıyor. Gelecekte daha da önemli olacak. Kalitesini gösteriyor ve daha istikrarlı hale geliyor. Harika bir orta saha oyuncusu olacağını düşünüyorum. Real Madrid'in geleceği için çok önemli bir oyuncu, çünkü Arda seviyesinde çok fazla orta saha oyuncusu yok.'

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PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin eski yıldızı bu sezon Los Blancos formasıyla tüm turnuvalarda toplamda 37 maça çıktı. Arda Güler, söz konusu 37 karşılaşmada dört gol atıp sekiz asist yaptı ve 12 gole direkt katkı sağladı.

PİYASA DEĞERİ

Arda Güler'in Real Madrid ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 20 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise Transfermarkt verilerine göre 45 milyon euro.