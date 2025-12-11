Arda Güler için 3 dünya devinden Real Madrid'e transfer teklifi! 'Yaratıcı lider arıyorlar'

Haberin Devamı

Real Madrid'in ve Milli Takım'ımızın yıldızı Arda Güler, İspanya'dan ayrılabilir. İddiaya göre İngiltere'nin 3 dev kulübü, Arda için Real'in kapısını çaldı.

Konuya ilişkin İspanyol basınında yer alan haber şu şekilde oldu:

"Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler, Avrupa transfer piyasasının en gözde isimlerinden biri haline geldi. Premier Lig'in üç devi Arsenal, Manchester United ve Liverpool Türk yıldız için hamlelerini yapmaya başladı. Genç oyuncunun gösterdiği yaratıcılık, teknik kapasite ve çok yönlülük, onu İngiltere kulüpleri için cazip bir hedef haline getirdi.

ARSENAL VE MANCHESTER UNITED, EN CİDDİ TALİPLER

Haberin Devamı

Arsenal, Arda Güler yarışında en aktif kulüplerden biri olarak öne çıkıyor. Londra ekibi, farklı bölgelerde oynayabilen genç ve yaratıcı bir oyuncu arıyor. Arda’nın hem merkezde hem kanatta oynayabilmesi, dar alanda hızlı düşünebilmesi ve oyunu yönlendirme becerisi, onu Arteta’nın sistemi için ideal bir aday yapıyor.

Manchester United cephesi de temasları hızlandırmış durumda. Kırmızı Şeytanlar; ikinci bölgeden ceza sahasına koşular yapabilen, oyun kurulumuna katkı veren ve hız değişiklikleriyle savunmaları parçalayan bir oyuncu arıyor. Arda’nın bu özellikleri, United’ın aradığı dinamizme birebir uyuyor.

Ancak iki İngiliz devinin en büyük engeli Real Madrid’in tavrı. Eğer Madrid, Arda’yı uzun vadeli proje olarak tutmak isterse transfer kolay kolay gerçekleşmeyecek.

LIVERPOOL "YARATICI LİDER" ARIYOR

Arda Güler’i yakından izleyen bir diğer kulüp ise Liverpool. Kırmızılar, hücum hattındaki yaratıcı gücü tazelemek istiyor ve Arda’yı “geleceğe yatırım” olarak görüyor. Yeni dönemin planlamasını yapan Liverpool, hem genç hem de taktik olarak uyumlu isimlere yönelirken, Arda bu profilin tam karşılığı olarak gösteriliyor.

Haberin Devamı

REAL MADRID'IN KARARI ETKİLEYİCİ OLACAK

Madrid cephesi ise kritik bir dönemece girmiş durumda. Kulüp, genç oyuncuları koruma ve geliştirme politikasını sürdürüyor. Arda’nın henüz potansiyelinin başında olduğu düşünülüyor ve takım içinde alternatif yaratabilecek önemli bir profil olarak görülüyor.

Ancak Premier Lig'den gelecek büyük teklifler, denklemde her şeyi değiştirebilir."