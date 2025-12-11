×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Arda Güler için 3 dünya devinden Real Madrid'e transfer teklifi! 'Yaratıcı lider arıyorlar'

Güncelleme Tarihi:

#Arda Güler Transferi#Arda Güler#Real Madrid
Arda Güler için 3 dünya devinden Real Madride transfer teklifi Yaratıcı lider arıyorlar
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2025 15:14

A Milli Futbol Takımı'mızın ve Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'e İngiltere'nin 3 dev kulübü talip oldu. İngiliz kulüpleri, Arda Güler transferi için Real Madrid ile çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi. İşte ayrıntılar...

Haberin Devamı

Real Madrid'in ve Milli Takım'ımızın yıldızı Arda Güler, İspanya'dan ayrılabilir. İddiaya göre İngiltere'nin 3 dev kulübü, Arda için Real'in kapısını çaldı. 

Arda Güler için 3 dünya devinden Real Madride transfer teklifi Yaratıcı lider arıyorlar

Konuya ilişkin İspanyol basınında yer alan haber şu şekilde oldu:

"Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler, Avrupa transfer piyasasının en gözde isimlerinden biri haline geldi. Premier Lig'in üç devi Arsenal, Manchester United ve Liverpool Türk yıldız için hamlelerini yapmaya başladı. Genç oyuncunun gösterdiği yaratıcılık, teknik kapasite ve çok yönlülük, onu İngiltere kulüpleri için cazip bir hedef haline getirdi.

Gözden KaçmasınBeşiktaş, Fenerbahçenin eski yıldızını istiyor Transfer listesi ortaya çıktı Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski yıldızını istiyor! Transfer listesi ortaya çıktıHaberi görüntüle

ARSENAL VE MANCHESTER UNITED, EN CİDDİ TALİPLER

Haberin Devamı

Arsenal, Arda Güler yarışında en aktif kulüplerden biri olarak öne çıkıyor. Londra ekibi, farklı bölgelerde oynayabilen genç ve yaratıcı bir oyuncu arıyor. Arda’nın hem merkezde hem kanatta oynayabilmesi, dar alanda hızlı düşünebilmesi ve oyunu yönlendirme becerisi, onu Arteta’nın sistemi için ideal bir aday yapıyor.

Manchester United cephesi de temasları hızlandırmış durumda. Kırmızı Şeytanlar; ikinci bölgeden ceza sahasına koşular yapabilen, oyun kurulumuna katkı veren ve hız değişiklikleriyle savunmaları parçalayan bir oyuncu arıyor. Arda’nın bu özellikleri, United’ın aradığı dinamizme birebir uyuyor.

Arda Güler için 3 dünya devinden Real Madride transfer teklifi Yaratıcı lider arıyorlar

Ancak iki İngiliz devinin en büyük engeli Real Madrid’in tavrı. Eğer Madrid, Arda’yı uzun vadeli proje olarak tutmak isterse transfer kolay kolay gerçekleşmeyecek.

Gözden KaçmasınUğurcan Çakırın dönüş maçı belli olduUğurcan Çakır'ın dönüş maçı belli oldu!Haberi görüntüle

LIVERPOOL "YARATICI LİDER" ARIYOR

Arda Güler’i yakından izleyen bir diğer kulüp ise Liverpool. Kırmızılar, hücum hattındaki yaratıcı gücü tazelemek istiyor ve Arda’yı “geleceğe yatırım” olarak görüyor. Yeni dönemin planlamasını yapan Liverpool, hem genç hem de taktik olarak uyumlu isimlere yönelirken, Arda bu profilin tam karşılığı olarak gösteriliyor.

Haberin Devamı

Arda Güler için 3 dünya devinden Real Madride transfer teklifi Yaratıcı lider arıyorlar

REAL MADRID'IN KARARI ETKİLEYİCİ OLACAK

Madrid cephesi ise kritik bir dönemece girmiş durumda. Kulüp, genç oyuncuları koruma ve geliştirme politikasını sürdürüyor. Arda’nın henüz potansiyelinin başında olduğu düşünülüyor ve takım içinde alternatif yaratabilecek önemli bir profil olarak görülüyor.

Gözden KaçmasınReal Madridin Manchester Citye yenildiği gecede ipler koptu Geleceği bu maça bağlıydı: Kırmızı alarmReal Madrid'in Manchester City'e yenildiği gecede ipler koptu! Geleceği bu maça bağlıydı: Kırmızı alarmHaberi görüntüle

Ancak Premier Lig'den gelecek büyük teklifler, denklemde her şeyi değiştirebilir."

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Arda Güler Transferi#Arda Güler#Real Madrid

BAKMADAN GEÇME!