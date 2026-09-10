Arda Güler için 100 milyon euroluk teklif! Görüşme tarihini duyurdular

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Yaz transfer döneminin son gününde 145 milyon euro karşılığında Manchester City'ye giden Enzo Fernandez'in yerini dolduramayan Chelsea, devre arasında bu bölgeye mutlaka bir transfer yapmak istiyor.

Fichajes'in haberine göre; Xabi Alonso, Fernandez'in boşluğunu doldurabilecek en uygun aday olarak eski öğrencisi Arda Güler'i belirledi.

Real Madrid'de görev yaptığı dönemde yeteneklerine yakından şahit olduğu Arda Güler'i çok beğendiği belirtilen Alonso'nun, milli futbolcuyu Moises Caicedo'yla birlikte orta sahanın merkezinde değerlendirmeyi hedeflediği ve hücum hattıyla orta saha arasındaki bağlantıyı sağlamasını umduğu belirtildi. Chelsea teknik heyetinin de Arda'nın uzun ve diyagonal paslardaki başarısının, Fernandez'in ayrılığı sonrasında kaybedilen oyun kurma kalitesini yeniden sağlayabileceğini düşündüğü ifade ediliyor.

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REAL MADRID SATIŞA İZİN VEREBİLİR

Habere göre, Real Madrid 100 milyon euroluk bir teklif gelmesi halinde 3 yıllık daha sözleşmesi bulunan genç orta sahanın ayrılığına onay verebilir.

Bellingham'ın 10 numara pozisyonundaki ilk tercih olması, merkeze Bernardo Silva ve sağ kanada da Diomande'nin transfer edilmesinin Arda Güler'in forma şansını azalttığı, sezon başlangıcında iyi süre alsa da Real Madrid yönetiminin 100 milyon euroluk olası bir teklifi kadronun ana yapısını bozmadan önemli bir gelir elde etme fırsatı olarak değerlendirdiği iddia edildi.

KASIM AYINDA GÖRÜŞME VAR!

Chelsea yöneticilerinin Kasım ayının ikinci haftasında Arda Güler'in temsilcileriyle bir görüşme gerçekleştirmesinin beklendiği, bu görüşmede İngiliz ekibinin transferin mali şartlarını erkenden şekillendirerek milli futbolcu için resmi girişimlerini hızlandırmak istediği belirtiliyor.

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FENERBAHÇE SATIŞINDAN YÜZDE 20 PAY ALACAK

Arda Güler'in olası bir satışından eski takımı Fenerbahçe yüzde 20 pay alacak.

Milli futbolcu iddia edildiği gibi 100 milyon euroya transfer olması halinde, Fenerbahçe 20 milyon euroyu kasasına koyacak.

PERFORMANSI

Real Madrid'de 4. sezonunu geçiren Arda Güler, eflatun-beyazlı formayla bugüne dek 116 resmi maça çıkarken sahada bulunduğu 6101 dakikaya 19 gol - 26 asist sığdırarak toplamda 45 gole doğrudan katkı sağladı.